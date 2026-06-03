Ethereum atteint un plus bas en 14 semaines : L'ETH tiendra-t-il 1 800 USD ?

Mercredi, l'Ether (ETH) est tombé à 1 814 USD, marquant son niveau le plus bas en plus de 14 semaines. Cela soulève des inquiétudes quant à la capacité de la paire ETH/USD à se stabiliser autour des zones de liquidité pluriannuelles près de 1 800 USD. Cointelegraph.com rapporte .

La structure technique d'Ethereum s'est considérablement affaiblie après la perte des niveaux de support de 2 000 et 2 200 USD. Toutes les principales moyennes mobiles sur le graphique journalier étaient situées précisément dans cette zone. Alors que l'ETH chutait à 1 814 USD sur Bitstamp, l'indice de force relative (RSI) journalier est tombé à 25. C'est la lecture la plus basse depuis le 6 février, indiquant une forte pression vendeuse et une condition de survente de l'actif.

Cependant, cette situation pourrait également signaler un essoufflement des vendeurs. De telles conditions pourraient déclencher un rebond des prix depuis les niveaux actuels, similaire à la hausse de 39 % observée en février. Les analystes estiment qu'une tendance positive pour l'Ether dépend du maintien de la paire ETH/USD au-dessus du niveau de support critique de 1 800 USD.

L'analyste Ted Pillows a noté dans un message sur X que l'ETH a presque touché le niveau de 1 800 USD aujourd'hui. Son graphique suggère que si le prix tombe sous 1 800 USD, les zones inférieures à 1 700 USD pourraient entrer en jeu. Un autre analyste, CrypDoMillions, a ajouté que la perte de la barre des 1 800 USD pourrait entraîner l'ETH vers 1 600 USD.