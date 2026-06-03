Plus d'une tonne de drogue découverte sous la frontière américano-mexicaine

Un tunnel destiné à la contrebande de drogue a été découvert sous la frontière américano-mexicaine. Selon le Département de la Justice des États-Unis, il reliait Tijuana, au Mexique, à un magasin Buy 4 Less à San Diego.

Le tunnel mesurait environ 600 mètres de long. Il aurait été équipé d'un ascenseur hydraulique, ainsi que de systèmes électriques et de ventilation.

Lors de l'opération, 1 029 kilogrammes de cocaïne d'une valeur de 45 millions de dollars, des munitions et des documents ont été saisis.

Quatre personnes ont été arrêtées dans cette affaire. Selon les autorités, cette voie était utilisée pour introduire illégalement des drogues aux États-Unis.