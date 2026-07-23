Un conducteur acclamé pour avoir soutenu un camion ZIL dont le pneu a éclaté (vidéo)

Une vidéo impliquant un gros camion fait l'objet de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux. On y voit l'un des pneus d'un camion ZIL en mouvement éclater soudainement avec un bruit assourdissant.

À ce moment-là, le conducteur d'un autre ZIL qui le suivait comprend rapidement la situation et s'approche du camion. Il utilise son propre véhicule pour soutenir le camion endommagé et l'aider à maintenir son équilibre. Grâce à l'action rapide et réfléchie du conducteur, un accident de la route potentiel a été évité.

Cette vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, et les utilisateurs saluent le courage et la solidarité du conducteur qui a tendu la main. Beaucoup soulignent que l'humanité et l'entraide sont les plus grandes vertus dans de telles situations, laissant des commentaires de gratitude.