Un dauphin surprend les scientifiques en mangeant le vomi d'un poisson

Dans la région de la Grande Barrière de corail, près de l'Australie, des scientifiques ont été témoins d'un comportement inhabituel chez un dauphin. Un grand dauphin nommé Bubbles a mangé le vomi rejeté par un poisson à gros yeux après l'avoir poursuivi.

Selon les observations des chercheurs, le dauphin a poursuivi le poisson, le mettant dans un état de stress. En conséquence, le poisson a vomi, et Bubbles a ensuite consommé ce vomi.

Ce cas a particulièrement intéressé les scientifiques, car si des méthodes d'alimentation inhabituelles chez les dauphins ont déjà été observées, le fait de manger le vomi d'un poisson est rarement documenté scientifiquement.

Les experts ne peuvent pas encore dire avec certitude pourquoi le dauphin a agi ainsi. Il pourrait s'agir d'un intérêt pour les nutriments contenus dans cette substance ou d'un comportement accidentel.

Dans la nature, de telles habitudes animales, qui peuvent sembler étranges aux humains, permettent aux scientifiques d'étudier plus en profondeur leurs comportements et leurs stratégies alimentaires.