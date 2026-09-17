Samsung délègue la production de mémoire DDR5 à des partenaires externes en raison de l'IA

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Samsung délègue la production de mémoire DDR5 à des partenaires externes en raison de l'IA

Le géant technologique sud-coréen Samsung Electronics prévoit de concentrer ses capacités de production sur la mémoire HBM haute vitesse, essentielle pour les systèmes d'IA modernes. Dans le cadre de ce changement stratégique, l'entreprise a décidé de confier la fabrication de modules de mémoire DDR5 standard destinés aux PC, ordinateurs portables et serveurs à des fabricants tiers. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon Ixbt.com, la demande de mémoire haute performance a explosé en raison du développement rapide des technologies d'IA. Samsung vise à libérer ses lignes de production existantes pour fabriquer des produits plus rentables. Par conséquent, la tâche d'augmenter le volume de production des modules DDR5 standard est confiée à des partenaires asiatiques.

Géographie de la production et partenaires

Selon des sources sud-coréennes, la direction de Samsung a demandé à ses sous-traitants d'étendre leurs lignes de production et d'augmenter leurs investissements dans ce secteur. Actuellement, plusieurs partenaires asiatiques majeurs de l'entreprise sont impliqués dans ce processus, chacun disposant de ses propres capacités dans divers pays étrangers.

Notamment :

  • Dreamtech a lancé la production de masse de modules de mémoire DDR5 en Inde
  • Hanyang Digitech produit ces articles dans ses usines au Vietnam
  • SFA Semicon utilise ses capacités de production aux Philippines
Grâce à ces entreprises, Samsung pourra mobiliser pleinement ses ressources principales pour créer de la mémoire HBM à haute marge et d'autres types de produits technologiques avancés. Cela augmentera encore l'efficacité de l'entreprise en fonction des demandes du marché.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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