Une vidéo montre une femme âgée neutralisant un drone russe à la main en Ukraine

Une vidéo montrant une femme ukrainienne âgée retirant à la main le câble à fibre optique d'un drone resté au sol est devenue virale sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'a rapporté The New Voice of Ukraine.

Les images ont également été publiées le 15 septembre par Serhiy « Flash » Beskrestnov, conseiller en technologies militaires ukrainien. Dans la vidéo, on voit la femme s'approcher d'un drone posé sur le bord de la route et retirer sa bobine de câble. Après cela, l'appareil reste immobile.

Selon les informations diffusées, il s'agirait d'un drone FPV russe à fibre optique qui était en mode « veille ». Ces drones utilisent un câble à fibre optique pour communiquer avec l'opérateur.

Beskrestnov écrit que la femme pourrait avoir suivi une formation sur la façon de réagir dans de telles situations lors de l'un des cours de « Victory Drones ». Cependant, cette information n'a pas été confirmée de manière indépendante.