La limite de puissance du GeForce RTX 5090 mobile a été supprimée

Une expérience fascinante dans le monde de la technologie a propulsé les capacités des ordinateurs portables vers de nouveaux sommets. Selon ixbt.com, un passionné a réussi à supprimer la limite de puissance du processeur graphique mobile NVIDIA GeForce RTX 5090, augmentant ainsi la puissance de l'appareil de 175 W à 250 W. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Cette modification inhabituelle a été testée sur un ordinateur portable de jeu XMG Neo 16 de 2025 par la chaîne YouTube GizmoSlipTech. Selon l'auteur de l'expérience, le logiciel spécial a été créé par un passionné surnommé PREMO à l'aide d'outils d'AI et de « vibe-coding ». Pour l'instant, ce logiciel et ses instructions d'installation détaillées n'ont pas été rendus publics.

Augmentation significative des performances

Une fois la limite de puissance supprimée, les performances de la carte graphique se sont nettement améliorées. Dans le test 3DMark Steel Nomad, le RTX 5090 Laptop a obtenu un score 41,6 % plus élevé que la version standard de 175 W. Il s'agit d'un résultat exceptionnel pour des ordinateurs portables.

Une croissance notable a également été observée dans les jeux vidéo réels, bien que les résultats soient moins élevés que dans les tests synthétiques. Plus précisément, les performances ont augmenté de 23,33 % dans Black Myth: Wukong avec les paramètres Cinematic, de 23,89 % dans Cyberpunk 2077 en mode Ultra avec ray tracing activé, et de près de 30 % dans The Witcher 3.

Système de refroidissement et risques cachés

Pour éviter la surchauffe du GeForce RTX 5090 consommant 250 W, un système de refroidissement liquide externe spécifique, le XMG Oasis, a été utilisé pour le XMG Neo 16. C'est ce système externe qui a permis de maîtriser les températures élevées.

Cependant, les experts avertissent que de telles expériences peuvent présenter des risques graves. Le système d'alimentation, les VRM, les bobines et les lignes électriques de l'ordinateur portable sont initialement conçus pour une consommation spécifique. Faire fonctionner la carte graphique à 250 W pendant une période prolongée peut entraîner une surchauffe et la défaillance totale de l'appareil.