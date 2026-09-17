David Beckham soutient l'attribution d'un neuvième Ballon d'Or à Lionel Messi

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David Beckham soutient l'attribution d'un neuvième Ballon d'Or à Lionel Messi

Le co-propriétaire de l'Inter Miami, David Beckham, a déclaré que la légende argentine Lionel Messi devrait recevoir un nouveau Ballon d'Or après ses buts marquants avec le club de MLS. Selon l'ancien capitaine de l'Angleterre, le fait que le joueur maintienne un tel niveau à 39 ans fait de lui le principal candidat à ce prestigieux trophée. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon les informations diffusées par ixbt.com et d'autres médias sportifs, Lionel Messi a inscrit son 100e but avec l'Inter Miami lors d'un match de Campeones Cup contre l'équipe mexicaine de Cruz Azul. La rencontre s'est soldée par une victoire 2-0 des locaux, offrant au club de Floride la première Campeones Cup de son histoire.

Buts historiques et match des champions

À la 24e minute, Lionel Messi a ouvert le score d'une tête sur un centre précis de Luis Suárez. Vers la fin du match, à la 81e minute, l'Argentin a tiré un corner permettant à Casemiro de marquer et de sceller le résultat final.

Cette performance éclatante fait suite aux succès estivaux du joueur en sélection. Pour rappel, Lionel Messi a mené l'équipe nationale d'Argentine jusqu'en finale de la Coupe du Monde 2026, inscrivant 8 buts et délivrant 4 passes décisives au cours du tournoi.

L'hommage de Beckham et de ses coéquipiers

Dans une interview d'après-match, David Beckham a fait l'éloge de sa star, soulignant que son niveau de jeu malgré son âge est stupéfiant. « Quand vous le voyez faire cela, et que vous vous souvenez de la Coupe du Monde qu'il a disputée, il n'y a personne d'autre qui joue à ce niveau à 39 ans », a déclaré Beckham.

L'ancien milieu de terrain du Real Madrid et de Manchester United, Casemiro, a soutenu les propos du capitaine de l'équipe, invitant les fans à profiter des dernières années de ce talent unique. Selon lui, tout ce que Lionel Messi a fait et continue de faire pour le football est d'une importance incroyable.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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