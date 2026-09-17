Les États-Unis lancent un nouveau programme spatial en mobilisant l'aide internationale

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a annoncé à Lima une nouvelle initiative appelée Space Catalyst Partnership (SCP). Ce programme du département d'État vise à élargir considérablement l'accès des gouvernements étrangers et des agences spatiales au secteur spatial civil et commercial américain. Le programme prévoit de renforcer la coopération internationale tout en ouvrant de nouveaux marchés pour les technologies et l'industrie spatiales des États-Unis. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, le premier projet de cette initiative est prévu sur deux ans et son coût s'élève à 6,5 millions de dollars. Les fonds seront destinés à connecter les zones rurales reculées du sud du Pérou à un réseau Internet par satellite moderne. Cependant, on ne sait pas encore quelle entreprise américaine fournira les services de communication dans ces régions.

Le programme Artemis et une nouvelle approche

Les conditions de participation au nouveau programme SCP sont strictement définies : seuls les pays ayant signé les accords Artemis peuvent y adhérer. Par exemple, le Pérou a officiellement rejoint cet accord en 2024, devenant son 41e participant. C'est précisément ce facteur qui a permis au pays de devenir la première destination du nouveau projet de partenariat spatial.

Les représentants du département d'État soulignent que l'aspect unique de ce programme est que, pour la première fois dans l'histoire, l'agence coordonne les fonds d'aide étrangère pour les orienter vers des projets servant spécifiquement les intérêts de l'industrie spatiale américaine. Il s'agit d'une étape importante pour harmoniser la politique étrangère et les capacités des entreprises commerciales.

Mécanisme de financement et contexte géopolitique

Le budget global du programme Space Catalyst Partnership n'a pas encore été fixé. À l'avenir, le département d'État prévoit de collaborer avec le Congrès américain pour mobiliser diverses sources d'aide extérieure pour chaque projet spécifique. Il est également souligné qu'une coopération étroite avec la NASA sera maintenue tout au long de la mise en œuvre du programme.

Selon les experts, le lancement de ce programme intervient à une période où l'influence spatiale de la Chine en Amérique latine augmente considérablement. Pékin a notamment déjà installé une station de communication spatiale lointaine en Patagonie argentine et met en œuvre des programmes satellitaires spéciaux pour la Bolivie et le Venezuela.

Néanmoins, la collaboration avec des fournisseurs chinois n'est pas strictement interdite aux participants du SCP. De son côté, Washington vise à rivaliser non pas par des restrictions, mais par des technologies de haute qualité, des normes fiables et des solutions uniques.