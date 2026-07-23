Pourquoi le visage de la mariée est-il peint en blanc en Albanie ?

Dans la région de Kichevo en Albanie, une tradition nuptiale unique, préservée depuis des siècles, continue de susciter la curiosité aujourd'hui.

Selon cette coutume, le visage de la mariée est entièrement peint en blanc avant la cérémonie de mariage. Ensuite, des motifs délicats sont dessinés, et le visage est orné de pièces de monnaie et de divers bijoux traditionnels. Ce processus complexe prend généralement plusieurs heures.

Il existe différentes théories sur l'origine de cette coutume. Certaines sources suggèrent que la peinture blanche et les motifs faciaux servent à protéger la mariée du mauvais œil et des forces maléfiques. Cependant, cette interprétation n'est pas pleinement confirmée par les sources historiques.

Malgré cela, ce rituel unique n'a rien perdu de son importance jusqu'à ce jour. Il est reconnu non seulement comme une facette de la culture spécifique de la région de Kichevo, mais aussi comme l'une des valeurs uniques reflétant le riche héritage historique et les traditions nationales du peuple albanais.