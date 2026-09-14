Ugreen présente le chargeur compact et ultra-fin Nexode Air Slim 100W

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Ugreen présente le chargeur compact et ultra-fin Nexode Air Slim 100W

Le fabricant d'accessoires renommé Ugreen a lancé l'une de ses innovations les plus récentes et avancées : le chargeur ultra-fin Nexode Air Slim 100W . Initialement présenté en Chine sous le nom de Mini Ice GaN, cet appareil est désormais disponible sur les marchés du Royaume-Uni et d'autres pays au prix de 60 livres sterling. Ce gadget attire l'attention des utilisateurs de technologies mobiles grâce à ses performances élevées et sa portabilité. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

Design pratique et capacités techniques

Selon les informations d'ixbt.com, l'une des caractéristiques principales du nouvel adaptateur secteur est ses broches pliables. Lorsqu'il n'est pas utilisé, la prise se rétracte complètement dans le boîtier, ce qui rend le chargeur extrêmement facile à transporter dans un sac, un sac à dos ou une housse d'ordinateur portable. De plus, son boîtier plat permet une utilisation sans problème dans des espaces restreints, derrière des meubles ou près d'une prise.

Ce chargeur est équipé de deux ports USB-C et d'un port USB-A. Chaque port USB-C est capable de fournir jusqu'à 100W de puissance lorsqu'il est utilisé seul. Cette capacité est largement suffisante pour charger rapidement la plupart des ordinateurs portables modernes et d'autres gadgets gourmands en énergie. Le port USB-A traditionnel prend en charge une puissance allant jusqu'à 22,5W.

Chargement simultané de plusieurs appareils

Si l'utilisateur connecte deux ou trois appareils simultanément, la puissance est répartie intelligemment. Selon la configuration du système, le premier appareil connecté continue de recevoir entre 60 et 80W. Cela garantit que l'appareil principal continue de se charger rapidement, même lorsque plusieurs gadgets doivent être rechargés en même temps.

L'efficacité élevée de l'appareil est assurée par une nouvelle solution basée sur la technologie moderne GaN (nitrure de gallium). Selon Ugreen, cet adaptateur possède un rendement allant jusqu'à 93 %, ce qui réduit considérablement les pertes d'énergie et évite la surchauffe pendant le fonctionnement.

Les ingénieurs ont également accordé une attention particulière à la sécurité de l'appareil. Le fabricant a intégré un système multi-niveaux protégeant contre les surtensions, les surintensités, la surchauffe et les courts-circuits. Ces aspects garantissent une recharge en toute sécurité pour les ordinateurs portables et autres équipements coûteux.

UgreenNexode AirChargeur GaNTechnologiesGadgets
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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