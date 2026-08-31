Un chauffeur ouzbek arrêté aux États-Unis pour le viol d'une mineure de 13 ans

Dans l'État de l'Ohio, aux États-Unis, un crime grave commis il y a plusieurs années a été élucidé grâce aux recherches approfondies des enquêteurs. L'identité du suspect, le chauffeur de camion Shavkat Abshukurov, a été confirmée par analyse ADN.

Il a été révélé que l'incident a eu lieu en août 2019. À l'époque, une jeune fille de 13 ans, après avoir quitté son domicile, était montée dans le camion conduit par Abshukurov. Selon l'enquête, le chauffeur a agressé la mineure et l'a retenue de force pendant un certain temps.

Plus tard, il a donné 40 dollars à la jeune fille pour qu'elle prenne un taxi, avant de l'abandonner en chemin.

L'enquête sur cette affaire criminelle a duré plusieurs années. En 2022, les forces de l'ordre ont réussi à identifier le suspect grâce à des preuves telles que les données téléphoniques, la géolocalisation et des photographies.

L'une des preuves les plus cruciales de l'enquête a été l'expertise ADN. Les analyses effectuées par les experts ont montré que l'échantillon biologique du suspect correspondait aux preuves recueillies sur la scène du crime.

Abshukurov a été arrêté par la suite en 2022.

Bien que plusieurs années se soient écoulées, l'utilisation de technologies modernes et d'expertises biologiques par les enquêteurs a permis d'identifier le suspect présumé.