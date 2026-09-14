«Celui qui gagne la course à l'IA dirigera le monde !» : Trump refuse de ralentir l'IA

Les inquiétudes concernant le fait que les technologies d'intelligence artificielle (IA) pourraient menacer la civilisation humaine ont provoqué un affrontement majeur sur la scène politique mondiale. Le président des États-Unis, Donald Trump et le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, ont fermement rejeté les appels des plus grands milliardaires et développeurs du secteur à suspendre temporairement les progrès. Selon les informations publiées par le prestigieux journal The Washington Post , l'administration de Washington ne peut pas ralentir artificiellement le développement de l'IA malgré le risque d'extinction humaine, car cela équivaudrait à céder l'avantage à la Chine dans cette course géopolitique.

Alors que des leaders de l'industrie de l'IA comme Sam Altman d'OpenAI, Dario Amodei d'Anthropic et Elon Musk de xAI mettent en garde contre le risque que les modèles de nouvelle génération échappent à tout contrôle, la Maison Blanche a qualifié ces déclarations de « manipulation par des forces négatives ». Pourquoi Washington privilégie-t-il le marché boursier et la suprématie économique plutôt que la vie de millions de personnes ? Quels risques le Congrès prend-il en s'opposant à la régulation de l'IA, et vers quel avenir la confrontation technologique entre les États-Unis et la Chine mènera-t-elle le monde ?

« Celui qui gagne dans l'IA gagne partout » : la déclaration choc de Trump

Lors d'un entretien avec des journalistes durant le tournoi de golf Irish Open, Donald Trump a révélé l'objectif stratégique de la Maison Blanche :

L'exigence de supériorité sur la Chine : « Nous sommes en avance sur la Chine dans le domaine de l'IA, nous sommes le pays le plus technologiquement avancé au monde. Pour être honnête, je veux que cela reste ainsi », a déclaré le président américain ;

La formule de la victoire absolue : Trump a résumé l'issue de la lutte technologique en une phrase : « Quiconque gagne la course à l'intelligence artificielle gagnera dans tous les domaines » ;

Le marché boursier et l'enjeu économique : Le président a lié une grande partie de sa politique économique aux succès de l'IA, car cette explosion technologique enregistre des records historiques sur les bourses américaines.

L'avertissement de Musk, Altman et Amodei : pourquoi les géants ont-ils peur ?

Trois fondateurs clés de l'industrie avaient appelé le gouvernement à la prudence :

L'alliance du trio : Elon Musk (xAI), Sam Altman (OpenAI) et Dario Amodei (Anthropic) ont affirmé que la vitesse à laquelle les modèles d'IA dépassent l'intelligence humaine est très dangereuse et ont proposé de ralentir le développement ;

« L'humanité pourrait disparaître » : Les scientifiques et développeurs craignent que si les superordinateurs et l'IA autonome échappent au contrôle, cela mette fin à l'existence humaine ;

L'objection de Trump : Le président a qualifié ces inquiétudes d'allégations infondées de « forces négatives » : « Il y a beaucoup de forces négatives qui soulèvent cette question. Elles parlent de choses qui n'arriveront jamais. »

Mike Johnson et l'inquiétude du Congrès : « Perdre face à la Chine est un danger pour chaque Américain »

Le président de la Chambre des représentants des États-Unis s'est également fermement opposé aux restrictions technologiques :

Résistance aux lois précipitées : « Si le Congrès organise une réunion d'urgence maintenant pour réglementer (imposer des restrictions) l'IA, nous perdrons cette course face à la Chine. Et cela signifie un danger réel pour chaque Américain », a averti Johnson ;

Responsabilité des entreprises : Le président de la Chambre a souligné que la sécurité ne devrait pas être assurée par un contrôle étatique strict, mais par la responsabilité des entreprises IT qui créent les programmes ;

L'hésitation dans la société : Les sondages montrent que les Américains sont de plus en plus inquiets du développement rapide de l'IA et que les politiciens transforment ce sujet en outil électoral.

Le refus de la direction de Washington de limiter l'intelligence artificielle signifie que la lutte technologique entre les États-Unis et la Chine est entrée dans une phase nouvelle et plus dangereuse.

Selon vous, le développement effréné et illimité de l'intelligence artificielle peut-il réellement constituer une menace fatale pour l'humanité à l'avenir, ou Trump a-t-il raison de dire que les nations ne doivent pas s'arrêter une seconde dans cette course mondiale ? Qui l'emportera dans le débat sur l'IA entre les États-Unis et la Chine ? Partagez vos réflexions dans les commentaires et diffusez cette analyse de la confrontation technologique, qui concerne le destin du monde entier, à tous vos proches et aux passionnés du secteur IT !