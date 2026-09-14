Erdoğan félicite les citoyens juifs de Turquie pour Roch Hachana

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a félicité les citoyens juifs du pays à l'occasion de Roch Hachana, le Nouvel An juif.

Dans son message de félicitations, le chef de l'État a exprimé le souhait que cette fête contribue non seulement à la Turquie et à la région, mais aussi à la paix et à la prospérité dans le monde entier.

« Je félicite nos citoyens juifs pour la fête de Roch Hachana et je souhaite que cette fête soit source de paix et de prospérité, non seulement dans notre région, mais dans le monde entier. »

Qu'est-ce que Roch Hachana ?

Roch Hachana est la fête du Nouvel An dans le calendrier juif, qui est généralement célébrée les premier et deuxième jours du mois de Tishri. célébrée.

Cette fête est l'une des dates religieuses les plus importantes des traditions juives. En plus de marquer le début de la nouvelle année, elle englobe des traditions liées à l'examen de la période écoulée et à l'expression de bons vœux pour l'année à venir.

Quand Roch Hachana a-t-il été célébré cette année ?

En 2026, Roch Hachana est tombé du 11 au 13 septembre. est tombé.

À l'occasion de cette fête, les communautés juives du monde entier ont participé à des cérémonies religieuses et à des événements traditionnels.

Le thème de la paix dans les vœux d'Erdoğan

Le message du président turc met particulièrement l'accent sur les vœux de paix et de prospérité.

De tels messages de félicitations sont également importants pour s'adresser aux différentes communautés religieuses et ethniques du pays, exprimant le respect pour leurs traditions culturelles et religieuses.

Ainsi, les vœux adressés par Erdoğan à l'occasion de Roch Hachana apparaissent non seulement comme un message de bienveillance, mais aussi comme un appel politique et social promouvant l'idée de paix.