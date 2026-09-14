Finale historique à New York : Zverev bat Shelton et égale un record vieux de 49 ans

L'US Open 2026, doté d'un prize money de 108 millions de dollars, a pris fin, marquant un tournant majeur sur la carte mondiale du tennis ! Dans une finale nerveuse et dramatique contre la jeune star américaine Ben Shelton, grand espoir du public local, Alexander Zverev a fait preuve de caractère pour soulever le trophée. Avec ce deuxième titre en Grand Chelem, le maître allemand de la raquette a égalé une performance rare, réussie auparavant par seulement trois légendes. Alors, qui Zverev a-t-il rejoint et quel scénario a marqué cette finale ?

Un combat en 4 sets et l'effervescence new-yorkaise

Le match décisif de l'US Open a été l'un des tests les plus importants de la carrière des deux joueurs :

Un départ solide : Zverev a entamé le match avec intensité, remportant le premier set 6-3 ;

La tension du tie-break : Dans le deuxième set, le joueur local a résisté, mais l'expérience a fait la différence — 7-6 ;

Le retour de Shelton : Dans la troisième manche, l'Américain a semblé revenir dans le match en s'imposant 5-7 ;

Le point final : Cependant, dans le quatrième set, la star allemande n'a laissé aucune chance à son adversaire — 6-2.

Parmi les légendes : 49 ans d'histoire renouvelés

Avant Zverev, seuls trois tennismen avaient remporté leurs deux premiers titres du Grand Chelem au cours d'une même saison : Jimmy Connors (1974), Guillermo Vilas (1977) et Jannik Sinner (2024). À 29 ans, Zverev devient le quatrième joueur de cette liste.

Déjà vainqueur à Roland-Garros, l'Allemand affiche désormais un bilan de 2-4 en finales de Grand Chelem. Il s'agit de son 2e titre cette saison et de son 26e titre en carrière professionnelle.

Liste des meilleurs joueurs actuels

Parmi les joueurs en activité, Zverev se rapproche désormais du top 5 en nombre de titres du Grand Chelem :

Joueur Titres du Grand Chelem Novak Djokovic 24 Carlos Alcaraz 7 Jannik Sinner 5 Stan Wawrinka 3 Alexander Zverev 2 (Roland-Garros, US Open)

Pour rappel, Elena Rybakina a remporté le titre en simple dames lors de cet US Open 2026.

Selon vous, Alexander Zverev peut-il sérieusement contester la domination d'Alcaraz et Sinner après l'ère du « Big Three » ? Combien d'autres titres du Grand Chelem peut-il remporter ?

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