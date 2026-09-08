Une mariée ouzbèke disparue en Turquie avec 5 millions de lires d'or a été retrouvée

Auparavant, il avait été rapporté qu'une citoyenne ouzbèke de 28 ans, M.B., avait disparu dans le district de Milas, province de Muğla en Turquie, emportant avec elle de l'or et des bijoux après un mariage ayant duré trois jours et trois nuits. Suite à l'attention suscitée par cette affaire, le Consulat général de la République d'Ouzbékistan à Istanbul a publié une déclaration officielle.

Selon le Consulat général, M.B. n'a fui nulle part. Elle se trouve actuellement dans la région de Milas et s'est rendue volontairement au poste de police local pour fournir des explications sur l'incident.

Il est rapporté que M.B. a rejeté les accusations portées contre elle. Elle a déclaré avoir remis les bijoux en or reçus lors du mariage à son beau-père, avec l'aide de sa mère.

Selon M.B., son beau-père a admis dans des échanges écrits avoir vendu ces bijoux pour rembourser des crédits et d'autres dettes. En d'autres termes, la mariée affirme que les bijoux n'ont pas été volés, mais remis à son beau-père.

M.B. a également indiqué avoir fourni aux autorités turques les échanges écrits ainsi que des preuves vidéo montrant le processus de remise des bijoux.

Actuellement, les autorités compétentes turques mènent une enquête sur les accusations mutuelles des parties. Par conséquent, aucune conclusion définitive n'a encore été tirée.

Le Consulat général de la République d'Ouzbékistan à Istanbul a également réagi officiellement, appelant le public à attendre la fin de l'enquête.

« À cet égard, il est demandé de s'abstenir de tirer des conclusions unilatérales ou de diffuser des informations non confirmées avant la fin de l'enquête. Le Consulat général de la République d'Ouzbékistan à Istanbul suit la situation et fournira une assistance consulaire et juridique au citoyen si nécessaire », indique le communiqué.