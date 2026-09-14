Un petit chien fait l'inattendu face à l'attaque d'un léopard

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Un petit chien fait l'inattendu face à l'attaque d'un léopard

En Inde, un petit chien domestique a combattu un léopard qui s'était infiltré dans sa cour, forçant le prédateur à fuir. L'incident surprenant a été filmé par une caméra de surveillance.

Sur les images, on voit le chien dormir à l'extérieur de la maison. À la tombée de la nuit, un gros léopard s'introduit discrètement dans la cour et saute sur le chien endormi.

Cependant, le léopard ne s'attendait pas à une telle résistance de la part du petit chien. Ce dernier s'est réveillé instantanément et s'est jeté sur le prédateur, bien plus grand que lui. Il a attaqué le léopard avec ses dents, refusant de reculer.

S'en est suivi un affrontement intense entre les deux animaux. Ils se sont battus dans la cour pendant un long moment. Finalement, le léopard a décidé de quitter les lieux et s'est enfui.

Le plus surprenant est que le petit chien a poursuivi le prédateur jusqu'à l'extérieur de la cour. Ce n'est qu'après cela qu'une personne est sortie de la maison.

L'incident a eu lieu le mardi 8 septembre au soir, dans la région de Rudraprayag, dans l'État de l'Uttarakhand, en Inde. L'information a été rapportée par « Need To Know ».

Malgré l'effrayante attaque du léopard, le chien courageux a survécu sans aucune blessure.

Cependant, cet événement a accru l'inquiétude parmi la population locale. On rapporte que les apparitions de léopards près des zones résidentielles et des maisons ont augmenté ces dernières semaines.

Les habitants craignent que la prochaine attaque ne représente un danger sérieux pour les humains. Les villageois ont demandé au Département des forêts de renforcer les patrouilles nocturnes et de surveiller les mouvements des léopards.

La région de Rudraprayag a une histoire célèbre liée aux attaques de léopards. Autrefois, le « léopard mangeur d'hommes de Rudraprayag » y semait la terreur. Selon les rapports, il a causé la mort de plus de 100 personnes.

Le célèbre chasseur britannique Jim Corbett a traqué cet animal pendant longtemps avant de finalement l'abattre en 1926.

Région de RudraprayagJim CorbettPetit chienDépartement des forêtsInde
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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