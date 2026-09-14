Un homme qui voulait voler une pizza se retrouve dans une situation inattendue

Aux États-Unis, une caméra de surveillance a filmé un homme entrant dans un restaurant et tentant de voler une pizza directement sortie du four. Il a essayé de saisir le plat chaud à mains nues, mais la chaleur du récipient lui a brûlé les mains, l'obligeant à le reposer un instant sur le comptoir.

Sur les images, on voit l'homme se pencher derrière le comptoir pour attraper la pizza fraîchement cuite. Cependant, son plan ne s'est pas déroulé aussi facilement que prévu. En touchant le plat brûlant, il s'est brûlé les mains, a reculé et a dû reposer la pizza sur le comptoir pendant un court instant.

Malgré cela, l'homme n'a pas renoncé à son repas. Il a plié la pizza, l'a enveloppée dans des serviettes et a quitté le restaurant.

Cet incident inhabituel s'est produit dans la ville de Nashville, dans l'État du Tennessee, aux États-Unis, au Slim & Husky's Pizza Beeria selon le rapport de « Need To Know ».

La direction du restaurant a ensuite publié la vidéo de l'incident sur les réseaux sociaux, en réagissant avec humour. Le personnel a ajouté la chanson « Drop It Like It's Hot » de Snoop Dogg à la vidéo et a demandé aux abonnés : « Qui est-ce ? »

La vidéo, diffusée le 4 septembre, est rapidement devenue virale sur Internet, attirant l'attention des utilisateurs. Les spectateurs ont discuté avec humour de la « mésaventure » inattendue de l'homme avec la pizza brûlante.

Certains utilisateurs ont plaisanté sur le fait qu'il ait touché la pizza à mains nues, suggérant que ses mains devaient être gravement brûlées. D'autres ont souligné sa persévérance à ne pas vouloir abandonner la pizza.

Dans les commentaires sous la vidéo, des remarques humoristiques ont également été faites sur le fait que l'homme voulait obtenir la pizza « très fraîche et bien chaude ».