Un robot capable de changer de forme selon la tâche a été créé en Chine (vidéo)

La société chinoise LimX Dynamics a présenté un nouveau robot capable de s'adapter à diverses tâches, Tron 2 . Son aspect principal est que la partie inférieure du robot peut être modifiée en fonction du travail à effectuer.

Conçu pour la production en série, le Tron 2 peut être utilisé pour des tâches allant des travaux ménagers à l'agriculture, en passant par les entrepôts et les centres de distribution.

1. La caractéristique la plus importante du robot : la polyvalence

Alors que les robots ordinaires sont créés avec une construction spécifique pour une tâche donnée, le Tron 2 permet d'utiliser plusieurs plateformes de mobilité.

En d'autres termes, la partie supérieure du robot reste essentiellement la même, tandis que la partie inférieure est adaptée à une tâche concrète.

Un robot — plusieurs configurations de mouvement.

Cette approche élargit les possibilités d'utilisation du robot dans diverses conditions de travail.

2. Pour les travaux complexes — une plateforme stationnaire

Dans les situations nécessitant de la précision et l'exécution d'opérations complexes, le Tron 2 est installé sur une plateforme stationnaire .

Une telle configuration est adaptée aux tâches où il est plus important d'effectuer le travail avec précision et stabilité que de se déplacer.

3. Pour les charges lourdes — une base à roues

Si le transport de charges est requis dans les entrepôts et les centres de distribution, la partie inférieure du robot est remplacée par une base à roues.

Cela simplifie le déplacement et élargit les capacités de manutention du robot.

Une telle configuration peut être particulièrement utile pour des tâches répétitives comme le déplacement de produits d'un point à un autre dans les entrepôts.

4. Pour les escaliers et les environnements complexes — deux jambes

Une autre configuration du Tron 2 est la forme bipède .

Ce mode permet au robot d'évoluer dans des environnements plus proches des mouvements humains, notamment pour marcher et monter des escaliers.

À cet égard, la construction du robot ne se limite pas aux environnements plats comme les usines ou les entrepôts.

5. Dans quels secteurs peut-il être utilisé ?

L'entreprise prévoit d'utiliser le robot dans plusieurs domaines :

Secteur Tâche potentielle Ménage Aide aux tâches quotidiennes Agriculture Diverses opérations d'assistance Entrepôts Transport et distribution de marchandises Centres de distribution Déplacement de produits Environnements complexes Marche et montée d'escaliers

6. Une nouvelle approche en robotique

L'aspect remarquable du projet Tron 2 ne réside pas seulement dans son apparence. L'innovation principale est l'idée de reconfigurer une seule plateforme robotique pour différentes tâches .

Si cette approche fait ses preuves en production de série et sur le terrain, les entreprises pourraient utiliser des plateformes universelles capables de fonctionner dans différentes configurations au lieu d'acheter un robot spécifique pour chaque tâche.

Conclusion

Le robot Tron 2 de LimX Dynamics montre un nouvel exemple de la quête de polyvalence en robotique. Sa partie inférieure peut être transformée en plateforme stationnaire, base à roues ou système bipède.

En conséquence, un seul robot peut s'adapter pour travailler dans divers environnements — du domicile aux entrepôts, en passant par l'agriculture et les centres de distribution.

L'aspect le plus intéressant est le suivant : les robots du futur pourraient ne pas seulement ressembler à des humains, mais aussi se distinguer par leur capacité à se reconfigurer selon le travail à accomplir .