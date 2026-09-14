Attaché au pylône : en Inde, des villageois prennent un opérateur en otage à cause de l'absence de 5G

Dans le village de Hardauli, situé dans le district de Fatehpur, dans l'État indien de l'Uttar Pradesh, un incident aussi spectaculaire qu'inquiétant lié aux technologies modernes et à la qualité du réseau mobile a eu lieu. Malgré l'installation d'une nouvelle antenne il y a deux ans, les habitants, privés de la connexion 5G haut débit promise et d'un service de qualité, ont fini par perdre patience. Aditya Bhan Singh, un jeune technicien venu vérifier les coupures de réseau, a été encerclé par les villageois qui l'ont attaché solidement à un pylône avec une corde. Furieux, les résidents ont exigé que la direction de l'entreprise se déplace en personne et active pleinement le réseau 5G avant de libérer l'employé.

Deux heures plus tard, suite à la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux, une unité spéciale de la police est intervenue pour libérer le technicien retenu ; six habitants ayant participé à cette « action » ont été immédiatement arrêtés. Pourquoi les villageois, qui payaient pour un service médiocre depuis deux ans, s'en sont-ils pris à un simple technicien ? Quelles sont les conséquences juridiques de cet événement et comment l'irresponsabilité des opérateurs mobiles crée-t-elle des tensions dans les zones rurales ?

« Nous payons depuis deux ans, mais il n'y a pas de réseau ! » : L'origine de la colère des villageois

Les causes réelles de l'incident remontent au mécontentement prolongé des habitants :

Deux ans d'attente vaine : Bien qu'une nouvelle antenne d'un opérateur mobile privé ait été installée dans le village de Hardauli il y a près de deux ans, le réseau 5G promis n'a jamais fonctionné ;

Tarifs payés, service nul : Les habitants payaient chaque mois des sommes importantes pour des forfaits 5G, mais même pour les appels simples et les services en ligne quotidiens, le réseau 4G était constamment coupé ;

Des plaintes ignorées : Les gens ont déposé des plaintes officielles à plusieurs reprises, mais l'entreprise a ignoré le problème pendant trois mois sans même envoyer un technicien.

Le technicien attaché au pylône et deux heures de captivité

Détails de l'épreuve vécue par l'employé venu au village :

Un encerclement inattendu : Aditya Bhan Singh, le nouveau technicien venu inspecter l'alimentation électrique et les problèmes de réseau, a été immédiatement encerclé par les villageois et les commerçants ;

Attaché au pylône avec une corde : La foule mécontente, cherchant à attirer l'attention de l'entreprise, a attaché le technicien directement au pylône, a filmé la scène et l'a publiée sur Internet ;

« Il ne partira pas tant que les patrons ne seront pas là » : Les habitants ont clairement déclaré qu'ils ne libéreraient pas l'employé tant que les hauts responsables de l'entreprise ne seraient pas venus résoudre le problème de la 5G sur place.

Raid rapide de la police : 6 personnes arrêtées

La vidéo virale a mobilisé les forces de l'ordre :

Libération rapide : Les forces dirigées par le chef de la police de Fatehpur, Abhimanyu Manglik, sont arrivées sur les lieux et ont libéré Aditya Singh, resté captif sur le pylône pendant près de deux heures ;

6 citoyens arrêtés : Rahul Patel, Suraj Yadav, Alok Patel, Yogendra Patel, Alok Yadav et Sachin Patel ont été arrêtés pour séquestration illégale et trouble à l'ordre public (ils ont été libérés sous caution par la suite) ;

Un grand retentissement social : L'incident a montré, en Inde et dans le monde, comment la mauvaise qualité des services mobiles en zone rurale et la violation des droits des consommateurs peuvent mener à des protestations radicales.

Cet événement étrange et spectaculaire survenu en Inde a clairement démontré à quel point, à l'ère numérique, la qualité de la communication est étroitement liée au bien-être et aux besoins vitaux des gens.

Selon vous, l'action radicale des villageois pour un service payé mais non fourni est-elle justifiable, ou le fait d'attacher quelqu'un à un pylône est-il une méthode totalement illégale et sauvage ? La vitesse de votre connexion mobile vous satisfait-elle ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse avec vos proches !