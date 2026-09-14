Des traces de civilisations extraterrestres pourraient être cachées sur la Lune

Des scientifiques suggèrent que des restes technologiques appartenant à d'éventuelles civilisations extraterrestres ayant existé dans un passé lointain pourraient être préservés à la surface de la Lune. Les chercheurs estiment qu'il est possible que des fragments extrêmement petits de ces technologies aient traversé l'espace interstellaire pour atteindre la Lune.

Les résultats de l'étude ont été publiés sur un serveur de prépublications d'archives. C'est ce qu'a rapporté « Ohu.Az » en se basant sur les informations de « Live Science ».

Depuis de nombreuses années, les scientifiques recherchent des signes d'activité technologique de civilisations extraterrestres dans l'univers. Cependant, aucune preuve fiable confirmant l'existence de telles civilisations n'a été trouvée jusqu'à présent. Les auteurs de l'étude avancent que l'une des raisons probables est que ces civilisations pourraient avoir déjà disparu.

Néanmoins, il est possible que les restes technologiques qu'elles ont créés soient encore préservés. Les scientifiques considèrent la Lune comme l'un des endroits les plus prometteurs pour rechercher de telles traces.

Cela est principalement dû aux conditions naturelles uniques de la Lune. Elle ne possède ni atmosphère ni champ magnétique. Par conséquent, la surface lunaire est constamment exposée aux météorites ainsi qu'à un flux de particules microscopiques provenant du système solaire et au-delà.

De plus, il n'y a pas d'activité tectonique ni d'eau liquide sur la Lune. Pour cette raison, les particules tombées à sa surface ne s'érodent pas avec le temps comme sur Terre et ne disparaissent pas sous l'effet d'autres processus, pouvant ainsi rester longtemps dans la poussière lunaire.

Les chercheurs supposent que parmi cette poussière pourraient se trouver des fragments extrêmement petits issus de l'activité technologique de civilisations extraterrestres disparues depuis longtemps.

Par exemple, après la destruction d'immenses structures spatiales artificielles, notamment des sphères de Dyson, ou d'engins spatiaux appartenant à des civilisations extraterrestres, leurs débris pourraient s'être dispersés dans l'espace interstellaire.

Il est supposé que des particules microscopiques composées de métal ou d'autres matériaux artificiels auraient pu être éjectées des systèmes stellaires où vivaient des civilisations intelligentes sous l'effet de vents stellaires puissants. Elles auraient pu voyager à travers la galaxie pendant très longtemps, pour finalement entrer dans le système solaire et tomber sur la surface lunaire.

Selon les scientifiques, si de tels restes technologiques existent réellement, il pourrait être relativement plus facile de les identifier et de les trouver à la surface de la Lune que sur d'autres planètes.

Cependant, pour l'instant, il ne s'agit que d'une hypothèse scientifique . Il n'existe aucune preuve confirmant la découverte de technologies ou de restes appartenant à des civilisations extraterrestres sur la Lune.