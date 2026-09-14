Manchester United battu dans le derby

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Manchester United battu dans le derby

Lors de la dernière journée de Premier League, Manchester United s'est incliné à domicile face à Manchester City. Le derby intense disputé à Old Trafford s'est soldé par un résultat décevant pour les hôtes. Comme le rapporte Goal.com, un seul but a décidé du sort du match, prolongeant ainsi le début de saison difficile des hommes de Michael Carrick. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Manchester United incapable de tirer profit de sa supériorité numérique

Dès la 23e minute, les hôtes ont pris un avantage numérique. Le milieu de terrain de Manchester City, Phil Foden, a été exclu directement par l'arbitre pour une faute sur Bruno Fernandes, obligeant les visiteurs à jouer à dix pendant près de 70 minutes. Cependant, l'équipe de Michael Carrick n'a pas su exploiter pleinement cet avantage.

En première mi-temps, Marcus Rashford et Kobbie Mainoo ont touché les montants, mais le score est resté nul. Le manque de précision offensive et les erreurs dans les dernières passes ont coûté cher à l'équipe.

But controversé et décision de la VAR

L'unique but de la rencontre a été inscrit à l'heure de jeu. Erling Haaland a marqué au second poteau, donnant l'avantage à Manchester City. Cette situation a suscité de nombreuses interrogations chez les arbitres et les supporters.

L'un des buts a été longuement vérifié par la VAR pour une position de hors-jeu. Cependant, les arbitres ont estimé qu'aucun autre joueur n'interférait avec le jeu, validant ainsi le but. Cette décision a provoqué la colère des locaux.

La frustration de Youri Tielemans

Dans une interview accordée à MUTV après le match, le milieu de terrain de Manchester United, Youri Tielemans, n'a pas caché la profonde déception régnant dans le vestiaire. Le joueur belge a exprimé ses regrets de ne pas avoir offert un tel résultat aux supporters.

Selon lui, l'équipe n'a pas su exploiter les espaces, a commis trop d'erreurs de transmission et a manqué de calme dans le dernier geste. Tielemans a souligné que le potentiel de l'équipe est bien supérieur.

Une situation difficile au classement

Après cette douloureuse défaite, Manchester United chute à la 13e place de la Premier League. L'équipe a perdu des points dans trois de ses quatre premiers matchs, ne remportant qu'une seule victoire.

Pour le milieu de terrain belge de 29 ans, l'équipe doit rapidement se ressaisir, analyser ses erreurs et réagir lors des prochains matchs. C'est le seul moyen de sortir de cette situation complexe.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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