Scandale lors du derby de Manchester : L'erreur sur le but de Haaland officiellement reconnue

Une déclaration qui a secoué toute la communauté du football a été publiée après le match le plus chaud de la Premier League : le derby de Manchester ! Lors de la rencontre tendue à Old Trafford, Manchester Citya remporté la victoire 1-0 grâce à un but d'Erling Haaland qui aurait dû être annulé. L'organisation des arbitres anglais a officiellement présenté ses excuses àManchester Unitedet a reconnu une erreur flagrante. Alors, que s'est-il réellement passé dans la salle VAR et comment Michael Oliver a-t-il été induit en erreur ?

Le choc de la 60e minute : pourquoi Oliver a-t-il changé d'avis ?

La situation controversée qui a décidé du sort du match s'est produite à la 60e minute. Le rapport officiel de Pro Ref, publié par le journaliste Ben Jacobs, détaille les faits :

La décision initiale correcte : L'arbitre central Michael Oliver a immédiatement annulé le but de Haaland pour hors-jeu ;

La précipitation du VAR : En traçant les lignes, les assistants vidéo ont déterminé que Haaland lui-même n'était pas hors-jeu, mais...

Le joueur ignoré : Enzo Fernández, bien qu'il n'ait pas touché le ballon, a eu une influence active et directe sur l'action ;

L'infraction : Le système VAR aurait dû recommander à l'arbitre d'aller consulter l'écran pour une évaluation subjective, mais il a validé le but directement sans cette étape.

L'aveu officiel de la commission des arbitres

« Selon la décision initiale de l'arbitre sur le terrain, un hors-jeu a été signalé. Le VAR n'a pas pris en compte l'influence potentielle d'Enzo sur l'action et aurait dû recommander un visionnage. Nous avons contacté le club deManchester Unitedet avons reconnu qu'une erreur d'arbitrage a été commise. »

Cette reconnaissance ne change pas le résultat du match, mais elle a attisé la vague de mécontentement légitime dans le camp des « Red Devils ».

Analyse de la situation décisive

Situation Décision arbitrale Évaluation correcte (Conclusion Pro Ref) Arbitre central (M. Oliver) Annulation du but pour hors-jeu Décision correcte était Intervention VAR But validé en se basant sur la ligne de Haaland Erreur grave, influence sur l'action non évaluée Décision finale Victoire de City 1-0 Reconnue officiellement comme une erreur d'arbitrage

Selon vous, les erreurs en Premier League ont-elles diminué ou augmenté depuis l'introduction du VAR ? Que pensez-vous de cette perte de points injuste pour United ?

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