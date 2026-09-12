Le club de Ferghana «Neftchi», l'une des marques historiques et prestigieuses du football ouzbek, fait passer ses activités internationales à un niveau supérieur. Au célèbre centre national de football de Paju en Corée du Sud, une cérémonie officielle et solennelle a eu lieu pour établir une coopération à grande échelle entre le «Neftchi» de Ferghana et le club coréen «Paju Frontier». Cette bonne nouvelle, annoncée par le service de presse de la région de Ferghana, devrait renforcer davantage les liens entre le football ouzbek et coréen. Le gouverneur de la région de Ferghana, Khayrullo Bozorov, présent à l'événement, a souligné que le sport est un pont d'amitié et a salué le succès du club amateur «Neftchi Korea», formé par nos compatriotes résidant en Corée. Alors, que prévoit cette alliance entre les deux équipes, quelles opportunités s'ouvriront pour les jeunes talents et comment l'équipe des jeunes de Ferghana en Corée a-t-elle obtenu cette reconnaissance ?

Accord au centre national de football de Paju : l'alliance entre «Neftchi» et «Paju Frontier»

Lors de la cérémonie organisée dans l'une des principales bases du football sud-coréen, plusieurs axes importants ont été définis :

Échange d'expérience internationale : Des liens de coopération ont été établis entre les équipes «Neftchi» et «Paju Frontier» pour la formation des entraîneurs, le développement des académies de jeunes et l'échange mutuel d'expériences ;

Paju — le cœur du football coréen : La tenue de l'événement au prestigieux centre national de football de Paju, où s'entraînent les équipes nationales de Corée du Sud, a démontré l'importance et le niveau du projet ;

Le football — une force qui unit les peuples : Le gouverneur de la région de Ferghana, Khayrullo Bozorov, a souligné dans son discours que le football n'est pas seulement une compétition sportive, mais un outil incomparable pour unir des millions de cœurs vers des objectifs nobles et renforcer l'amitié entre les nations.

Un véritable dévouement en Corée : hommage à l'équipe «Neftchi Korea» !

Lors de la cérémonie, l'initiative de nos compatriotes qui honorent la dignité de la patrie et le nom de leur club bien-aimé dans un pays lointain a été particulièrement saluée :

L'unité des jeunes de Ferghana à l'étranger : En Corée du Sud l'union des jeunes de Ferghana et de la vallée, qui étudient et travaillent légalement, pour former l'équipe de football «Neftchi Korea» a été largement applaudie ;

Participation digne aux ligues locales : Cette équipe en Corée du Sudparticipe avec succès aux tournois locaux et aux compétitions amateurs, démontrant l'esprit et la détermination du football ouzbek ;

Soutien matériel et moral : La direction de la région de Ferghana a noté que de telles initiatives saines et patriotiques des jeunes compatriotes à l'étranger seront encouragées de toutes les manières possibles.

L'avenir du «Neftchi» : des pas audacieux vers les terrains asiatiques

Cet accord occupe une place importante dans la stratégie de développement à long terme du club de Ferghana :

Une voie pour les élèves de l'académie : Grâce à la coopération entre les deux clubs, une voie directe s'ouvrira pour les jeunes footballeurs de Ferghana afin d'effectuer des en Corée du Sud stages et d'améliorer leurs compétences ;

Sélection et qualité des légionnaires : L'intégration de la discipline rigoureuse et des normes de préparation physique du football coréen dans le système du «Neftchi» renforcera la position de l'équipe dans le championnat d'Ouzbékistan et à l'échelle continentale ;

Diplomatie sportive et culturelle : L'objectif est d'approfondir les relations économiques, touristiques et sociales entre les deux régions par le biais du football.

Le club «Neftchi» de Ferghana, tout en préservant les grandes traditions de son histoire, a franchi une nouvelle étape réussie dans l'intégration internationale moderne et l'unification des jeunes.

Selon vous, une telle coopération internationale entre «Neftchi» et «Paju Frontier» peut-elle inciter les jeunes talents de Ferghana à rejoindre des championnats puissants comme la K-League coréenne ? Que pensez-vous de l'initiative de nos compatriotes à l'étranger de créer des équipes comme «Neftchi Korea» pour promouvoir notre football national ? Laissez vos commentaires et partagez cette joyeuse nouvelle du football ouzbek avec tous les fans du «Neftchi» et les passionnés de football !