Xiaomi Mijia Air Pump 3 dévoilé : une nouvelle pompe de poche pour voitures et vélos

Xiaomi a mis à jour sa célèbre gamme de pompes portables et a commencé à accepter les précommandes pour le Mijia Air Pump 3 sur le marché chinois. Selon Ixbt.com, ce gadget compact et de poche attire l'attention des propriétaires de voitures et des amateurs de style de vie actif grâce à ses performances élevées et ses capacités techniques. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

La nouvelle génération de pompe est équipée d'un moteur puissant et d'un cylindre en alliage moulé de haute précision de 21 mm de diamètre. L'appareil est capable de générer une pression allant jusqu'à 150 psi (environ 10 atmosphères) et, selon le fabricant, sa vitesse de gonflage a augmenté de 25 % par rapport au modèle de la génération précédente.

Autonomie et capacités étendues

À l'intérieur du boîtier de l'appareil se trouvent deux batteries au lithium de 2500 mAh chacune, pour une capacité totale de 5000 mAh. Cette réserve est suffisante pour gonfler complètement les pneus de voiture jusqu'à 10 fois, les roues de vélo de route jusqu'à 19 fois, ou un ballon de basket de taille 7 jusqu'à 80 fois.

Le corps de la pompe dispose d'un écran pratique qui affiche le processus et la pression actuelle en temps réel. De plus, la nouvelle conception de la soupape de sécurité facilite considérablement le processus de réglage de la pression.

Fonctions intelligentes et sécurité

Le Mijia Air Pump 3 est équipé d'un capteur numérique avec une précision de ±1 psi. L'appareil calibre automatiquement la pression lors de sa mise en marche, ce qui lui permet de fonctionner sans erreur même en haute altitude. L'utilisateur peut saisir manuellement la valeur souhaitée ou choisir parmi des modes prédéfinis ; une fois la valeur atteinte, la pompe s'arrête automatiquement.

L'un des avantages supplémentaires de l'appareil est la présence d'un éclairage LED lumineux avec des modes normal et SOS d'urgence. Cela s'avère utile dans l'obscurité ou lors de situations imprévues sur la route.