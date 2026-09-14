Erling Haaland établit un record et Manchester City remporte le derby

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Erling Haaland établit un record et Manchester City remporte le derby

Erling Haaland a gravé son nom dans l'histoire des derbies de Manchester, tandis que Manchester City, réduit à dix, a poursuivi son parcours parfait en Premier League cette saison. Selon Goal.com, les hommes d'Enzo Maresca ont décroché une victoire cruciale contre leur rival historique, Manchester United, à Old Trafford. C'est ce que rapporte Goal.com .

Dès le début de la rencontre, l'expulsion directe de Phil Foden a mis les visiteurs en grande difficulté. En conséquence, Manchester City a dû jouer la majeure partie du match en infériorité numérique. Malgré cela, l'équipe a fait preuve de caractère pour repartir avec les trois points.

Controverse VAR et but décisif

Le tournant du match est survenu à l'heure de jeu. Lorsque Erling Haaland a marqué, l'arbitre a d'abord annulé le but pour un hors-jeu. Cependant, après une longue vérification VAR, la décision a été inversée, validant le but et offrant la victoire aux visiteurs.

Selon le Match Centre de la Premier League, le système VAR a déterminé qu'Erling Haaland n'était pas hors-jeu et qu'Enzo Fernandez, en position passive, n'avait pas touché le ballon. Néanmoins, la polémique a enflé après le match, le comité des arbitres ayant admis auprès de Manchester United que le but aurait dû être annulé.

Histoire de la Premier League et nouveau record

Cette victoire marque un tournant historique pour Manchester City en Premier League. Les pensionnaires de l'Etihad Stadium ont égalé pour la septième fois leur série de quatre victoires consécutives en début de championnat, dépassant le record de Chelsea. Cependant, l'équipe n'a remporté le titre que lors de deux de ces six précédents départs parfaits.

Sur le plan individuel, le but d'Erling Haaland confirme son statut de légende du derby. L'attaquant norvégien est devenu le meilleur buteur de l'histoire des derbies de Manchester en Premier League avec neuf réalisations, dépassant des légendes comme Wayne Rooney et Sergio Agüero, qui en comptaient huit chacun.

Dans une interview d'après-match, Erling Haaland a exprimé sa fierté face à la résilience de son équipe. L'attaquant a salué l'approche tactique de son entraîneur ainsi que l'héroïsme de ses coéquipiers sur le terrain.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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