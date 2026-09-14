Lamine Yamal affiche ses ambitions pour le Ballon d'Or 2026

·2·Sport
Lamine Yamal affiche ses ambitions pour le Ballon d'Or 2026

La jeune star du FC Barcelone, Lamine Yamal, a ouvertement déclaré qu'il méritait de remporter le Ballon d'Or 2026. Le jeune prodige a souligné que ses exploits de la saison dernière font de lui le meilleur joueur de la planète. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon Goal.com, l'attaquant de 19 ans a remporté la Coupe du Monde avec l'équipe nationale d'Espagne et a décroché la Liga ainsi que la Supercoupe d'Espagne avec le FC Barcelone. Au cours de la saison, il a inscrit 24 buts et délivré 18 passes décisives toutes compétitions confondues.

Interview Universo Valdano et principaux rivaux

Après une performance éclatante marquée par un doublé contre Valence, Lamine Yamal a répondu directement à une question sur le Ballon d'Or lors d'une interview accordée à Universo Valdano. Il a réduit le cercle des principaux prétendants à seulement deux joueurs.

Selon lui, il ne reste actuellement que deux joueurs au sommet du football mondial : lui-même et l'attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé. Yamal s'est dit convaincu que ses résultats font de lui le candidat le plus légitime pour ce trophée.

Statistiques et succès collectifs

Le produit du centre de formation du FC Barcelone a ajouté que tout fan suivant les matchs peut clairement constater son apport. Il a également souligné que ses titres collectifs et ses statistiques individuelles constituent le socle de cette reconnaissance.

Il convient de noter que l'attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, s'est également distingué par ses performances individuelles malgré une saison sans trophée majeur. Le Français avait notamment subi la défaite face à l'Espagne de Yamal lors de la demi-finale de la Coupe du Monde.

Lamine YamalBallon d'OrFC BarceloneKylian MbappéReal Madrid
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Erling Haaland établit un record et Manchester City remporte le derbyErling Haaland établit un record et Manchester City remporte le derbyAujourd'hui, 12:18Finale historique à New York : Zverev bat Shelton et égale un record vieux de 49 ansFinale historique à New York : Zverev bat Shelton et égale un record vieux de 49 ansAujourd'hui, 09:22Scandale lors du derby de Manchester : L'erreur sur le but de Haaland officiellement reconnueScandale lors du derby de Manchester : L'erreur sur le but de Haaland officiellement reconnueAujourd'hui, 09:15Manchester United battu dans le derbyManchester United battu dans le derbyAujourd'hui, 09:12Francis Ngannou répond fermement à Dana White qui l'a qualifié de « mauvaise personne »Francis Ngannou répond fermement à Dana White qui l'a qualifié de « mauvaise personne »Aujourd'hui, 07:10Khamzat Chimaev s'exprime sur le silence de l'UFC et la ceinture en jeuKhamzat Chimaev s'exprime sur le silence de l'UFC et la ceinture en jeuAujourd'hui, 07:09
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
«Donnez-moi un adversaire plus fort !» : Michael Page après son combat contre Nursulton Ruziboev
«Donnez-moi un adversaire plus fort !» : Michael Page après son combat contre Nursulton Ruziboev
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
Un récital dans un nouveau rôle : Behruz Karimov impressionne avec Lugano
Un récital dans un nouveau rôle : Behruz Karimov impressionne avec Lugano
Quelle note pour Abduqodir Husanov lors du match de Manchester City contre Porto ?
Quelle note pour Abduqodir Husanov lors du match de Manchester City contre Porto ?