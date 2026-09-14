Lamine Yamal affiche ses ambitions pour le Ballon d'Or 2026

La jeune star du FC Barcelone, Lamine Yamal, a ouvertement déclaré qu'il méritait de remporter le Ballon d'Or 2026. Le jeune prodige a souligné que ses exploits de la saison dernière font de lui le meilleur joueur de la planète. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon Goal.com, l'attaquant de 19 ans a remporté la Coupe du Monde avec l'équipe nationale d'Espagne et a décroché la Liga ainsi que la Supercoupe d'Espagne avec le FC Barcelone. Au cours de la saison, il a inscrit 24 buts et délivré 18 passes décisives toutes compétitions confondues.

Interview Universo Valdano et principaux rivaux

Après une performance éclatante marquée par un doublé contre Valence, Lamine Yamal a répondu directement à une question sur le Ballon d'Or lors d'une interview accordée à Universo Valdano. Il a réduit le cercle des principaux prétendants à seulement deux joueurs.

Selon lui, il ne reste actuellement que deux joueurs au sommet du football mondial : lui-même et l'attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé. Yamal s'est dit convaincu que ses résultats font de lui le candidat le plus légitime pour ce trophée.

Statistiques et succès collectifs

Le produit du centre de formation du FC Barcelone a ajouté que tout fan suivant les matchs peut clairement constater son apport. Il a également souligné que ses titres collectifs et ses statistiques individuelles constituent le socle de cette reconnaissance.

Il convient de noter que l'attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, s'est également distingué par ses performances individuelles malgré une saison sans trophée majeur. Le Français avait notamment subi la défaite face à l'Espagne de Yamal lors de la demi-finale de la Coupe du Monde.