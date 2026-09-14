Le Samsung Galaxy S27 Ultra conservera le même appareil photo

Le smartphone Samsung Galaxy S27 Ultra, attendu dans les prochaines années, conservera le concept optique de la génération précédente. Selon ixbt.com, le célèbre flagship ne sera pas équipé du nouveau téléobjectif périscopique attendu, malgré les rumeurs, ce qui suscite de vifs débats sur le marché technologique. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Rapports basés sur des informations d'initiés

Selon les dernières informations diffusées par l' initié réputé Ice Universe, les rumeurs circulant sur Internet concernant une mise à jour majeure de l'appareil photo du flagship Galaxy S27 Ultra sont infondées. Des rapports suggéraient que l'appareil recevrait un zoom optique 4x et un capteur plus grand de 1/1,9 pouce.

Cependant, l'initié bien connu a totalement démenti ces informations, les qualifiant de fausses. Il a souligné que la source ayant diffusé ces données avait déjà publié des informations non confirmées et erronées à plusieurs reprises.

Spécifications techniques et plans futurs

Selon des informations fiables obtenues par Ice Universe, Samsung n'a pas l'intention d'abandonner le concept actuel de téléobjectif sur son prochain flagship. Cela signifie que le modèle Galaxy S27 Ultra continuera d'être équipé d'un téléobjectif périscopique avec un zoom optique 5x.

Il est également prévu qu'un capteur de 1/2,52 pouce soit utilisé pour le téléobjectif de l'appareil. Ces indicateurs montrent que l'entreprise préfère s'appuyer sur des solutions éprouvées et validées dans ses flagships.

Selon les experts, cette approche assure la stabilité pour Samsung, car l'entreprise ne ressent pas le besoin de passer à des modules optiques radicalement nouveaux chaque année. Les utilisateurs peuvent quant à eux s'attendre à des capacités de prise de vue stables et de haute qualité avec le nouveau flagship.

Bien qu'il reste du temps avant la présentation de l'appareil, ces fuites d'initiés donnent aux passionnés de technologie une première idée des capacités du futur flagship. Samsung devrait se concentrer sur l'amélioration des logiciels et d'autres composants pour renforcer sa position sur le marché des photophones.