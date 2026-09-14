Ousmane Dembélé réagit aux propos de Kylian Mbappé

·9·Sport
Ousmane Dembélé réagit aux propos de Kylian Mbappé

L'attaquant du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, a répondu de manière singulière aux déclarations de son coéquipier Kylian Mbappé concernant son parcours et son statut dans le monde du football. Selon Goal.com, cette situation témoigne de la montée en tension dans la course aux distinctions individuelles entre les joueurs. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Après la victoire 1-0 contre Brest en championnat, Ousmane Dembélé a déclaré ouvertement qu'il ne se considérait pas comme une star choisie par le destin. Cette déclaration était une réponse indirecte aux propos tenus par l'attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, dans une interview accordée à France Football.

Destin prédestiné et travail acharné

Dans son interview, Mbappé soulignait que, depuis leur adolescence, ils avaient été perçus différemment par le public et les médias sportifs. L'attaquant madrilène affirmait qu'il s'était toujours senti « choisi », tandis que Dembélé était perçu comme un joueur simplement talentueux.

En réponse, Ousmane Dembélé a déclaré sur la chaîne Liga 1+ : « J'ai toujours été au fond de la classe et j'ai travaillé sans relâche. Tout au long de ma carrière, j'ai travaillé dur sans faire de bruit. Je n'ai jamais été un élu, mais l'année dernière, j'ai récolté les fruits de mon travail avec une saison exceptionnelle au Paris Saint-Germain ».

Changements dans l'attaque du Paris Saint-Germain

Au-delà des débats sur le terrain et dans la presse, Ousmane Dembélé se concentre désormais sur ses responsabilités au sein de la ligne d'attaque remaniée du PSG. Après le départ de Kylian Mbappé, de nouvelles collaborations se forment, notamment une bonne entente entre l'ailier français et l'attaquant espagnol Ferran Torres.

Dembélé a exprimé des avis positifs sur son nouveau coéquipier, soulignant qu'il est facile de jouer avec lui. « Je suis heureux qu'il ait aussi joué un peu à Barcelone. C'est un vrai buteur, un numéro neuf capable d'évoluer sur les ailes. Il fait d'excellents appels sur le terrain », a ajouté l'attaquant.

Ousmane DembéléKylian MbappéParis Saint-GermainReal MadridActualités Football
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Lamine Yamal affiche ses ambitions pour le Ballon d'Or 2026Lamine Yamal affiche ses ambitions pour le Ballon d'Or 2026Aujourd'hui, 13:17Erling Haaland établit un record et Manchester City remporte le derbyErling Haaland établit un record et Manchester City remporte le derbyAujourd'hui, 12:18Finale historique à New York : Zverev bat Shelton et égale un record vieux de 49 ansFinale historique à New York : Zverev bat Shelton et égale un record vieux de 49 ansAujourd'hui, 09:22Scandale lors du derby de Manchester : L'erreur sur le but de Haaland officiellement reconnueScandale lors du derby de Manchester : L'erreur sur le but de Haaland officiellement reconnueAujourd'hui, 09:15Manchester United battu dans le derbyManchester United battu dans le derbyAujourd'hui, 09:12Francis Ngannou répond fermement à Dana White qui l'a qualifié de « mauvaise personne »Francis Ngannou répond fermement à Dana White qui l'a qualifié de « mauvaise personne »Aujourd'hui, 07:10
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Islom Ismoilov s'exprime après la défaite humiliante de Neftchi à Qarshi
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
Ronaldo dit « Buvez de l'eau » — Coca-Cola perd 4 milliards de dollars
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
«Le débat est clos, Ronaldo a gagné !» Piers Morgan réagit vivement au départ de Messi
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
Détails : Le transfert retentissant d'Eldor Shomurodov en Turquie est annulé
«Donnez-moi un adversaire plus fort !» : Michael Page après son combat contre Nursulton Ruziboev
«Donnez-moi un adversaire plus fort !» : Michael Page après son combat contre Nursulton Ruziboev
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
Grand débat chez les fans de City avant le derby de Manchester : Husanov ou Nunes ?
Un récital dans un nouveau rôle : Behruz Karimov impressionne avec Lugano
Un récital dans un nouveau rôle : Behruz Karimov impressionne avec Lugano
Quelle note pour Abduqodir Husanov lors du match de Manchester City contre Porto ?
Quelle note pour Abduqodir Husanov lors du match de Manchester City contre Porto ?