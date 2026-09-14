Ousmane Dembélé réagit aux propos de Kylian Mbappé

L'attaquant du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, a répondu de manière singulière aux déclarations de son coéquipier Kylian Mbappé concernant son parcours et son statut dans le monde du football. Selon Goal.com, cette situation témoigne de la montée en tension dans la course aux distinctions individuelles entre les joueurs. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Après la victoire 1-0 contre Brest en championnat, Ousmane Dembélé a déclaré ouvertement qu'il ne se considérait pas comme une star choisie par le destin. Cette déclaration était une réponse indirecte aux propos tenus par l'attaquant du Real Madrid, Kylian Mbappé, dans une interview accordée à France Football.

Destin prédestiné et travail acharné

Dans son interview, Mbappé soulignait que, depuis leur adolescence, ils avaient été perçus différemment par le public et les médias sportifs. L'attaquant madrilène affirmait qu'il s'était toujours senti « choisi », tandis que Dembélé était perçu comme un joueur simplement talentueux.

En réponse, Ousmane Dembélé a déclaré sur la chaîne Liga 1+ : « J'ai toujours été au fond de la classe et j'ai travaillé sans relâche. Tout au long de ma carrière, j'ai travaillé dur sans faire de bruit. Je n'ai jamais été un élu, mais l'année dernière, j'ai récolté les fruits de mon travail avec une saison exceptionnelle au Paris Saint-Germain ».

Changements dans l'attaque du Paris Saint-Germain

Au-delà des débats sur le terrain et dans la presse, Ousmane Dembélé se concentre désormais sur ses responsabilités au sein de la ligne d'attaque remaniée du PSG. Après le départ de Kylian Mbappé, de nouvelles collaborations se forment, notamment une bonne entente entre l'ailier français et l'attaquant espagnol Ferran Torres.

Dembélé a exprimé des avis positifs sur son nouveau coéquipier, soulignant qu'il est facile de jouer avec lui. « Je suis heureux qu'il ait aussi joué un peu à Barcelone. C'est un vrai buteur, un numéro neuf capable d'évoluer sur les ailes. Il fait d'excellents appels sur le terrain », a ajouté l'attaquant.