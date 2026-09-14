Comment les bébés kangourous grandissent-ils dans la poche de leur mère ? Faits intéressants (vidéo)

Il existe des faits très intéressants sur le développement des bébés kangourous dans la poche de leur mère. Les voici :

Le bébé kangourou naît minuscule. À la naissance, il a environ la taille d'un haricot. Ses yeux ne sont pas ouverts et il n'a pas de poils. Malgré cela, il utilise ses pattes avant pour s'agripper aux poils du ventre de sa mère, grimper et atteindre la poche.

Une fois dans la poche, le bébé s'attache à une mamelle spéciale. Il ne se contente pas d'y rester : il y poursuit une partie importante de son développement et se nourrit du lait maternel.

Même après être sorti de la poche, le petit continue d'y retourner. Par exemple, le bébé kangourou roux peut s'y cacher en cas de danger jusqu'à l'âge d'environ 8 mois. Il continue également à boire du lait maternel pendant un certain temps après avoir quitté définitivement la poche.

Le lait de la mère change en fonction de l'âge du petit. Chez les kangourous et certains autres marsupiaux, la mère peut allaiter simultanément des petits d'âges différents et produire du lait de composition différente pour chacun.

Le plus surprenant est que la mère kangourou peut mettre sa grossesse en « pause ». Le développement d'un nouvel embryon dans l'utérus est temporairement arrêté jusqu'à ce que le petit précédent quitte la poche. Ce phénomène est appelé diapause embryonnaire.

Le bébé kangourou passe la majeure partie de son développement post-natal dans la poche. Par exemple, le bébé kangourou gris de l'Ouest se nourrit dans la poche jusqu'à environ 8 mois et demi, commence ensuite à sortir, tout en continuant à téter.