Ordinateur portable Mechrevo RTX 5090 et ses capacités techniques

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Ordinateur portable Mechrevo RTX 5090 et ses capacités techniques

Selon Ixbt.com, la marque Mechrevo a enrichi sa gamme d'ordinateurs portables Canglong 16 Ultra avec une nouvelle configuration phare offrant des performances de pointe. Cet appareil suscite un grand intérêt dans le monde de la technologie car il est équipé du matériel de dernière génération, incluant le processeur graphique le plus puissant et un CPU haute performance. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Le processeur AMD Ryzen 9 9955HX3D a été choisi comme base du nouvel ordinateur portable, fonctionnant avec 64 GB de RAM DDR5-5600 et un SSD NVMe de 2 TB. De telles spécifications permettent à l'appareil d'exécuter parfaitement les calculs les plus lourds, la modélisation 3D et les jeux vidéo modernes.

Écran impressionnant et haute fréquence

L'apparence et les capacités visuelles de l'appareil sont également remarquables. L'ordinateur portable possède un châssis entièrement métallique robuste et moderne, équipé d'un écran Mini LED de 16 pouces. Cet écran prend en charge une haute résolution de 2560×1600 pixels et offre une fréquence de rafraîchissement impressionnante de 300 Hz.

De plus, l'écran assure une couverture colorimétrique DCI-P3 de 100 % avec une luminosité maximale de 1200 nits. Il s'agit d'un aspect crucial pour les professionnels travaillant avec les couleurs ainsi que pour les passionnés de jeux vidéo.

Système de refroidissement et politique tarifaire

Pour protéger les composants les plus avancés de la surchauffe, un puissant système de refroidissement par air composé de trois ventilateurs ainsi qu'une interface pour connecter un circuit de refroidissement liquide dédié ont été utilisés. Il est intéressant de noter que le système de refroidissement liquide externe est fourni directement dans le pack. L'appareil est alimenté par un adaptateur de 420 W et une batterie de 99 Wh.

Actuellement, ce modèle phare est mis en vente sur la plateforme JD.com au prix de 31 999 yuans. En tenant compte des subventions gouvernementales dans certaines régions, son prix peut descendre à 30 499 yuans, soit environ 4500 dollars américains.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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