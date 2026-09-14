Le classement des Juifs les plus influents au monde a été publié

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Le classement des Juifs les plus influents au monde a été publié

Le Jerusalem Post a publié son classement des 50 Juifs les plus influents au monde pour 2026. La liste « 50 Most Influential Jews » inclut des personnalités ayant un impact majeur dans les domaines de la politique, des affaires, de la technologie, des médias et autres.

La première place du classement est occupée par le gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner, et sa fille Ivanka Trump. Le Jerusalem Post a souligné leurs efforts pour la libération et le retour des otages.

La deuxième place revient au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. La publication souligne son influence majeure sur la politique israélienne et l'avenir du pays.

La troisième place est occupée par Gadi Eizenkot, ancien chef militaire et homme politique israélien. Le journal le présente comme l'un des futurs Premiers ministres potentiels d'Israël.

Parmi les représentants du secteur technologique, Sam Altman, patron d'OpenAI, et Mark Zuckerberg, fondateur de Meta, occupent également une place de choix. Ils sont classés ensemble à la 9e place. Le Jerusalem Post les décrit comme des leaders technologiques influençant le développement de l'intelligence artificielle.

Dans le classement, Larry Fink, patron de BlackRock, occupe la 11e place, l'investisseur milliardaire Bill Ackman la 16e, le cofondateur d'Oracle Larry Ellison la 17e, et le cofondateur de Google Sergey Brin la 18e.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est classé 21e. La publication le décrit comme un homme politique devenu le symbole de la résistance en Ukraine après l'invasion russe. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum occupe la 25e place du classement.

La 50e place de la liste est occupée par les sportifs israéliens Deni Avdija, Matt Turner, Zach Hyman, Oscar Gloukh et Daniel Peretz.

Donald TrumpBenjamin NetanyahouSam AltmanMark ZuckerbergClassement
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