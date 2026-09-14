L'internet Starlink est désormais disponible sur les avions de ligne

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L'internet Starlink est désormais disponible sur les avions de ligne

Southwest Airlines, l'un des principaux transporteurs low-cost américains, a entamé le processus d'équipement de sa flotte avec une connexion satellite à haut débit. Selon ixbt.com, l'internet Starlink est progressivement déployé sur les avions de la compagnie et le système est déjà opérationnel avec succès sur certains appareils. C'est ce que rapporte l'information d'Ixbt.com.

Désormais, les passagers peuvent savoir à l'avance s'ils auront accès à Internet pendant leur vol. À cet effet, un badge spécial « WiFi Powered by Starlink » a été intégré à l'application officielle de la compagnie aérienne, permettant d'identifier quels avions sont équipés du matériel nécessaire.

La nouvelle technologie garantit une connexion Wi-Fi ininterrompue et à haut débit tout au long du vol, du décollage à l'atterrissage. La vitesse Internet fournie est largement suffisante non seulement pour la navigation web classique ou le travail, mais aussi pour le streaming vidéo, les jeux en ligne et la connexion simultanée de plusieurs appareils au réseau.

Objectifs à grande échelle

Southwest Airlines ne compte pas s'arrêter là. Selon les plans de la direction, les équipements Starlink seront installés sur plus de 300 avions d'ici la fin de l'année 2026. Cela permettra à des millions de passagers de rester connectés à leur environnement numérique habituel, même dans les airs.

Pour rappel, Southwest Airlines, fondée en 1971, est considérée comme l'une des plus grandes compagnies low-cost au monde. De telles mesures visant à s'adapter aux exigences modernes et à accroître la compétitivité établissent de nouvelles normes sur le marché de l'aviation.

L'expérience d'autres compagnies aériennes

Les initiatives dans ce domaine ne se limitent pas à une seule entreprise. Des projets similaires sont activement mis en œuvre par d'autres grands transporteurs sur le marché mondial de l'aviation. Notamment, United Airlines équipe ses Boeing 777-200 long-courriers avec Starlink et prévoit de porter le nombre de ces appareils à plus de 1 000 d'ici fin 2026.

De même, la compagnie aérienne autrichienne Austrian Airlines a commencé à utiliser le système Starlink sur ses Airbus A320neo. Ce transporteur européen prévoit d'équiper entièrement 20 de ses avions avec cette connexion satellite moderne d'ici la fin de la saison hivernale 2026/2027.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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