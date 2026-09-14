Xiaomi présente la serrure Smart Lock 5 Max avec caméra 2K et reconnaissance faciale

Le géant technologique chinois Xiaomi a dévoilé sa nouvelle Xiaomi Smart Lock 5 Max , une serrure intelligente alliant sécurité et technologies de pointe. Selon ixbt.com, l'appareil est disponible en précommande sur le marché chinois au prix de 3529 yuans et se distingue par ses fonctionnalités biométriques avancées. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Sécurité avancée et 12 méthodes de déverrouillage

La nouvelle serrure intelligente offre aux utilisateurs 12 méthodes de déverrouillage. Parmi les plus remarquables figurent la technologie de reconnaissance faciale 3D et le système de reconnaissance des veines de la paume. Le système de reconnaissance faciale identifie facilement les personnes mesurant entre 1,2 m et 2 m et déverrouille la serrure en environ 1 seconde. La fonction de scan des veines de la paume reconnaît l'utilisateur à une distance de 10 à 20 cm.

Le panneau extérieur de l'appareil est équipé d'un revêtement antireflet spécial et d'un éclairage LED annulaire. Il dispose également d'un mode de vision nocturne dynamique offrant des images nettes même en basse lumière, ainsi que d'une caméra 2K avec un angle de vision ultra-large de 192 degrés.

Intelligence artificielle et autonomie longue durée

Un écran de 5 pouces est intégré à l'intérieur de la porte pour surveiller les événements extérieurs. La technologie d'AI permet de distinguer les humains des autres objets, de détecter les colis et d'alerter immédiatement en cas de porte mal fermée ou de tentative d'effraction. La serrure s'intègre parfaitement aux autres appareils de l'écosystème smart-home.

Concernant l'autonomie, l'appareil est alimenté par deux batteries de 8000 mAh, assurant jusqu'à 11 mois de fonctionnement continu. Lorsque la charge tombe en dessous de 10 %, la serrure passe automatiquement en mode économie d'énergie, maintenant les fonctions de déverrouillage principales pendant 2,5 mois supplémentaires.