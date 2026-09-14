Neftchi entame l'AFC Champions League Elite par une victoire sensationnelle : Marušić met à genoux le géant irakien

La nouvelle saison de la compétition de clubs la plus prestigieuse d'Asie, l'AFC Champions League Elite, a débuté par une véritable fête pour les fans de football ouzbek et une victoire historique importante. Lors du match phare de la 1ère journée, disputé dans une atmosphère électrique, le club de Ferghana, Neftchi, a accueilli le célèbre club irakien d'Al-Shorta, multiple champion national et doté d'une grande expérience internationale. Le sort du match est resté incertain et tendu jusqu'aux dernières minutes : Islom Ismoilov ses protégés ont fait preuve d'une supériorité totale devant leurs supporters, s'imposant finalement 1-0 grâce à une victoire courageuse et précieuse.

Le héros du match a été l'attaquant monténégrin expérimenté Zoran Marušić, entré en jeu en tant que remplaçant, qui a dominé les airs à la 83e minute. Ce match, marqué par des duels intenses, 5 cartons jaunes et une pression constante, a clairement démontré les grandes ambitions continentales du club de Ferghana. Comment les changements tactiques de l'entraîneur en seconde période ont-ils brisé la défense adverse, pourquoi l'équipe irakienne a-t-elle échoué, et quel impact cette victoire aura-t-elle sur les chances de qualification de Neftchi ?

Le coup fatal à la 83e minute : Le triomphe de Zoran Marušić

Les moments dramatiques qui ont décidé du sort du match :

Le changement en or d'Ismoilov : Entré en jeu à la 56e minute à la place du Brésilien Yan Medeiros Sasse, Zoran Marušić a radicalement changé le rythme du match, créant une pression constante dans la surface de réparation adverse ;

Une tête précise : À la 83e minute, après une attaque dangereuse sur l'aile, Marušić a propulsé le ballon de la tête hors de portée du gardien irakien Mohammed Saleh Mejbel — 1-0 ;

Explosion d'émotions : Ivre de joie après son but, l'attaquant monténégrin a reçu un carton jaune à la 84e minute, mais cette célébration a soulevé tout le stade.

Bataille sans merci : Cartons jaunes et défense solide

L'intensité sur le terrain et les compositions des deux équipes :

Le onze de départ combatif de Neftchi : Botirali Ergashev, Bojan Ciger, Ikromjon Aliboyev, Abrorbek Ismoilov (46e Bilolxon Toshmirzayev), Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Stipe Perica (72e Xurshid G‘iyosov), Alisher Odilov (88e Anvar G‘ofurov), Yan Medeiros Sasse (56e Zoran Marušić), Farrux Sayfiyev, Koffi Kouao et Francisco Jurani ;

L'impuissance d'Al-Shorta : Mohammed Saleh Mejbel, Ruslan Hanoon Al-Darraji, Muslim Musa Al-Hamadani, Saed Ahmad Alrosan, Mohanad Abdulkadhim Al-Jebur, Alharet Al-Sayeg, Mohammed Javad Al-Ghadab, Abbas Fawzi Hasan, Saad Abdulameer, Tuisila Kisinda et Ali Saad Jabbar ;

Moments de tension : L'arbitre a été contraint de distribuer des cartons à Stipe Perica et Saed Ahmad Alrosan à la 59e minute, à Muslim Musa à la 63e, et à Bilolxon Toshmirzayev à la 81e minute ;

Cage inviolée : Grâce aux interventions décisives de Botirali Ergashev et de la ligne défensive, les visiteurs ont vu toutes leurs tentatives d'égalisation échouer.

La tactique d'Islom Ismoilov et un pas important en AFC Champions League Elite

L'importance de cette victoire pour le football ouzbek est immense :

Un début de saison brillant : Le club de Ferghana a sécurisé 3 points dès son premier match dans la compétition de clubs la plus importante d'Asie, se plaçant en haut du classement ;

Victoire tactique : Les changements précis effectués par l'entraîneur Islom Ismoilov en seconde période — notamment l'entrée de Toshmirzayev, Marušić et G‘iyosov — ont épuisé la défense adverse et forcé l'erreur décisive ;

Confiance pour la suite : Cette victoire contre le vice-champion d'Irak, considéré comme l'une des équipes les plus fortes du continent, a considérablement renforcé la confiance mentale des joueurs de Neftchi avant les prochaines journées.

Avec cette victoire héroïque, le club de Neftchi de Ferghana a prouvé en AFC Champions League Elite qu'il est prêt à figurer parmi les meilleurs et à lutter sans merci contre n'importe quel adversaire sur la route vers le titre.

Selon vous, jusqu'où Neftchi, sous la houlette d'Islom Ismoilov, peut-il aller dans cette édition de l'AFC Champions League Elite ? Avez-vous apprécié l'entrée en jeu décisive de Zoran Marušić et le style de jeu de l'équipe ? Partagez vos impressions dans les commentaires et partagez cette analyse de la victoire historique de Ferghana avec tous les fans de notre football national !