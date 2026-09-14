Il a parcouru 6805 kilomètres pieds nus : un Irlandais bat le record du monde Guinness

Eamonn Keaveney, un Irlandais de 34 ans, est entré dans le livre Guinness des records après avoir parcouru 6 805,83 kilomètres pieds nus, d'Istanbul à l'Irlande. Après un périple de 369 jours, il est arrivé dans sa ville natale de Claremorris, dans le comté de Mayo, le 7 mars 2026. C'est ce qu'a rapporté le Guinness World Records.

Au cours de son voyage, Keaveney a traversé la Turquie, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, l'Autriche, l'Allemagne, la France, l'Angleterre et le Pays de Galles. Durant son périple, ses pieds ont été blessés par des épines, des débris de verre et l'asphalte. Une blessure causée par un buisson épineux s'est infectée, le forçant à s'arrêter de marcher pendant une semaine.

Il s'agit du deuxième record de marche pieds nus de Keaveney. En 2016, il avait parcouru 2 080,14 kilomètres à travers l'Irlande. En 2024, le Polonais Pawel Durakiewicz avait battu ce record avec 3 409,75 kilomètres. Avec ce nouveau résultat, Keaveney a repris le record à son nom.

Le voyageur a également reçu l'aide de la population locale en chemin. En Turquie, après avoir été mordu par un chien, une famille l'a aidé à trouver un hôpital pour se faire vacciner contre la rage.

Keaveney a également établi en 2023 le record masculin de la traversée de l'Irlande en monocycle. Il est actuellement en phase de récupération après ce long voyage.