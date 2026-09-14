L'application Daydream introduit de nouvelles fonctionnalités d'achat grâce à Apple Intelligence

L'application de recherche de mode basée sur l'IA, Daydream, a lancé deux nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs d'iPhone : la possibilité d'acheter des vêtements à partir de photos dans la galerie et la recherche via Siri. Ces nouveautés, créées à partir des derniers outils de développement d'Apple, visent à simplifier le processus d'achat quotidien des utilisateurs. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon les informations publiées par TechCrunch, pour utiliser ces capacités, l'appareil de l'utilisateur doit disposer du système d'exploitation approprié, de l'IA Siri activée et de l'application Daydream installée. Le programme est disponible gratuitement pour les appareils iOS et se distingue des autres outils du marché par sa fonctionnalité ciblée.

Recherche facile via photos et assistant vocal

La première fonctionnalité repose sur les capacités de reconnaissance de contexte d'image d'Apple. Grâce à elle, les utilisateurs peuvent rechercher des vêtements directement à partir des images enregistrées dans leur application Photos. Par exemple, lorsqu'une capture d'écran provenant d'Instagram ou de Pinterest est téléchargée dans l'application Daydream, celle-ci segmente les pulls, pantalons, chaussures ou accessoires présents sur les images.

Le programme utilise son catalogue d'environ 3 millions de produits pour trouver la boutique en ligne qui vend exactement ce vêtement. Si le produit n'est plus en stock, l'application recommande des variantes similaires. De plus, les utilisateurs peuvent également saisir des requêtes spécifiques telles que : « J'aime ce pull, mais je le veux en rouge ».

Intégration de Siri et approche personnalisée

La deuxième nouvelle capacité est une fonction de recherche en langage naturel via Siri. Les utilisateurs peuvent envoyer des requêtes vocales ou textuelles sans avoir à ouvrir l'application Daydream. Par exemple, il est possible de demander : « Hey, Siri, cherche-moi un beau costume sur Daydream pour ma réunion de lundi ».

Julie Bornstein, fondatrice et PDG de Daydream, explique que si les utilisateurs remplissent la section « Style Passport », qui inclut des informations sur les tailles, les marques préférées, le style personnel et le budget, les résultats seront encore plus précis et personnalisés.

Aujourd'hui, de grandes entreprises comme Google et Amazon, ainsi que des startups plus petites comme Onton et Alta, développent activement des outils d'achat basés sur l'IA. Cependant, la direction de Daydream souligne que de nombreux outils de recherche visuelle manquent d'expertise dans le secteur de la mode, ce qui conduit à des résultats imprécis ou à des marques peu fiables, affirmant ainsi la singularité de leur produit.