Mise à jour iOS 27 et nouvelles capacités de Siri

Pendant des années, tout comme la plupart des utilisateurs, beaucoup n'ont utilisé l'assistant vocal que pour des tâches simples comme régler des minuteurs ou des alarmes, mais la mise à jour iOS 27 introduite par Apple a radicalement changé cette approche. Ce logiciel a été utilisé sur l'appareil principal dès les phases de test, et l'assistant mis à jour a atteint un tout nouveau niveau en matière d'exécution de requêtes complexes et de compréhension du contexte à l'écran. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Il y a deux ans, Apple a annoncé le système Apple Intelligence et a présenté une version avancée de son assistant vocal. Après plusieurs reports, l'entreprise a enfin lancé cette fonctionnalité attendue, et le résultat a répondu aux attentes des utilisateurs. Créée sur la base des modèles Gemini de Google, cette nouvelle version se révèle bien plus intelligente que l'ancienne base de connaissances limitée et que le système problématique d'intégration avec ChatGPT. De plus, le système a reçu un nouveau logo et une nouvelle animation de transition.

Analyses sportives et commandes complexes

Lors des tests pratiques, les capacités du nouvel assistant ont été évaluées dans divers domaines. En particulier, bien que quelques erreurs mineures aient été observées dans les versions initiales concernant les questions sur les matchs de la Coupe du monde, les compositions d'équipe et les scores, la plupart des informations ont été fournies correctement. L'assistant peut désormais exécuter sans difficulté des instructions complexes comportant plusieurs étapes.

Par exemple, il est possible de demander au système de trouver des fonctionnalités cachées ou utiles d'iOS 27 et de les enregistrer sous forme de note séparée. Il est également capable d'analyser le contexte des fichiers, des messages et des e-mails pour, par exemple, trouver une conversation concernant une livraison et préparer un brouillon de message pour retourner un produit.

Contexte de l'écran et capacités de la caméra

La fonction de compréhension du contexte à l'écran a apporté un confort supplémentaire aux utilisateurs. Parmi ces fonctionnalités, on peut citer la possibilité de demander qui est le joueur le plus âgé sur le terrain lors de la consultation des compositions de deux équipes, ou de faire lire le texte à l'écran à haute voix si l'on ne souhaite pas lire soi-même. Lors de la navigation sur le site Web d'une startup, trouver des informations sur son historique de financement et ses concurrents n'a posé aucune difficulté.

Lors de la recherche de nouveaux cafés et grains sur Reddit, des difficultés initiales ont été rencontrées pour les ajouter à une note spécifique, mais ce problème a été résolu en simplifiant le nom de la note. Plus important encore, l'application Camera est désormais intégrée à cet assistant, permettant à l'utilisateur de poser des questions sur les objets vus par l'objectif. Lorsqu'on a interrogé le système sur une boisson dans un restaurant, il a d'abord supposé qu'il s'agissait d'un jus vert en fonction de sa couleur, puis a donné la réponse correcte une fois le type de restaurant précisé.