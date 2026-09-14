À Saint-Pétersbourg, une enceinte tombe sur un artiste imitant Michael Jackson (vidéo)

·49·Monde
À Saint-Pétersbourg, une enceinte tombe sur un artiste imitant Michael Jackson (vidéo)

À Saint-Pétersbourg, en Russie, un incident inattendu s'est produit sur scène avec un artiste qui imitait Michael Jackson.

Il a été rapporté que pendant que l'artiste chantait, une grande structure contenant du matériel audio située au bord de la scène s'est effondrée, le frappant à la tête. Sous le choc, l'artiste est tombé au sol. Les personnes présentes se sont immédiatement précipitées pour lui porter secours.

L'incident à Saint-Pétersbourga eu lieu dans un restaurant situé dans la zone du port de plaisance de Smolenka, sur l'île Vassilievski. Les vidéos de l'événement ont circulé sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreuses réactions.

Aucune information officielle n'a encore été communiquée concernant les blessures ou l'état de santé de l'artiste.

Michael JacksonSaint-PétersbourgÎle VassilievskiPort de plaisance de SmolenkaRussie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Il a parcouru 6805 kilomètres pieds nus : un Irlandais bat le record du monde GuinnessIl a parcouru 6805 kilomètres pieds nus : un Irlandais bat le record du monde GuinnessAujourd'hui, 21:33Initiative insolite en Chine : les scientifiques s'affichent sur les écrans publicitaires les plus chersInitiative insolite en Chine : les scientifiques s'affichent sur les écrans publicitaires les plus chersAujourd'hui, 21:15Le classement des Juifs les plus influents au monde a été publiéLe classement des Juifs les plus influents au monde a été publiéAujourd'hui, 20:41Comment les bébés kangourous grandissent-ils dans la poche de leur mère ? Faits intéressants (vidéo)Comment les bébés kangourous grandissent-ils dans la poche de leur mère ? Faits intéressants (vidéo)Aujourd'hui, 20:19Le mariage à 1,2 million de dollars du fils d'un milliardaire stupéfie tout le mondeLe mariage à 1,2 million de dollars du fils d'un milliardaire stupéfie tout le mondeAujourd'hui, 17:17Une tête de porc jetée devant une mosquée à Kaunas pendant la prière du vendrediUne tête de porc jetée devant une mosquée à Kaunas pendant la prière du vendrediAujourd'hui, 14:44
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un jeune médecin démissionne dès son premier jour dans un hôpital privé
Un jeune médecin démissionne dès son premier jour dans un hôpital privé
Un objet mystérieux ressemblant à une méduse est apparu sur Mars
Un objet mystérieux ressemblant à une méduse est apparu sur Mars