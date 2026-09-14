À Saint-Pétersbourg, une enceinte tombe sur un artiste imitant Michael Jackson (vidéo)

À Saint-Pétersbourg, en Russie, un incident inattendu s'est produit sur scène avec un artiste qui imitait Michael Jackson.

Il a été rapporté que pendant que l'artiste chantait, une grande structure contenant du matériel audio située au bord de la scène s'est effondrée, le frappant à la tête. Sous le choc, l'artiste est tombé au sol. Les personnes présentes se sont immédiatement précipitées pour lui porter secours.

L'incident à Saint-Pétersbourga eu lieu dans un restaurant situé dans la zone du port de plaisance de Smolenka, sur l'île Vassilievski. Les vidéos de l'événement ont circulé sur les réseaux sociaux, suscitant de nombreuses réactions.

Aucune information officielle n'a encore été communiquée concernant les blessures ou l'état de santé de l'artiste.