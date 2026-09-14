En Chine, l'initiative consistant à placer les portraits de scientifiques sur les espaces publicitaires les plus visibles des villes se répand largement.

Il ne s'agit pas d'une simple rumeur circulant sur Internet. Depuis août 2026, dans des villes comme Heze et Zibo, dans la province du Shandong, les publicités commerciales sur les écrans extérieurs des centres commerciaux ont été remplacées par d'immenses portraits de célèbres scientifiques chinois. Par la suite, des initiatives similaires ont été observées dans d'autres régions, notamment dans les provinces de l'Anhui, de la Mongolie-Intérieure et du Henan. C'est ce qu'a rapporté l'Association chinoise pour la science et la technologie.

Dans certaines stations de métro de la ville de Zhengzhou, des espaces publicitaires ont également été consacrés aux portraits de scientifiques chinois et à des informations les concernant. Parmi eux figurent Qian Xuesen, qui a largement contribué au développement des programmes de fusées et spatiaux, le physicien nucléaire Deng Jiaxian, l'agronome Yuan Longping ainsi que la lauréate du prix Nobel Tu Youyou.

En septembre 2026, l'Association chinoise pour la science et la technologie a également annoncé que les portraits de scientifiques étaient diffusés sur de grands écrans publics et dans les infrastructures de transport de diverses villes du pays. Il a été noté que dans le cadre de cette initiative, les écrans des lignes de métro, des aéroports et des gares ferroviaires de la ville de Jinan sont également utilisés.

L'objectif principal de cette campagne est de souligner le rôle des scientifiques dans la société et de promouvoir l'intérêt pour la science. Ainsi, des figures scientifiques apparaissent désormais dans des lieux de premier plan, autrefois réservés principalement aux produits commerciaux ou aux célébrités.