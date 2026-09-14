L'équipe féminine d'Ouzbékistan laisse échapper la victoire : Les aveux douloureux de Kotrina Kulbite

Le premier match du tournoi de football féminin dans le cadre des Jeux asiatiques, le festival sportif le plus prestigieux du continent, s'est terminé de manière dramatique et douloureuse pour les supporters ouzbeks. L'équipe nationale féminine d'Ouzbékistan a fait match nul 1-1 contre les Philippines lors de son entrée en lice. Bien que le match ait été largement dominé par nos représentantes, multipliant les attaques dangereuses, le sort de la rencontre a basculé sur une erreur inattendue dans les dernières minutes. Après avoir ouvert le score à la 80e minute et tenu la victoire, nos compatriotes ont été victimes d'un manque de vigilance près de leur surface à la 89e minute, perdant ainsi deux points précieux.

À l'issue de la rencontre, la sélectionneuse Kotrina Kulbite a accordé une interview franche et émouvante, affirmant que le résultat final ne reflétait pas la réalité du terrain, tout en assurant que cela ne briserait pas l'équipe. Qu'a dit la technicienne lituanienne sur le caractère de ses joueuses, quelle est la cause de l'erreur à la 89e minute et comment l'Ouzbékistan compte-t-il se battre pour la qualification après ce coup dur ?

« Après le but à la 80e minute, nous y croyions » : Les aveux douloureux de l'entraîneure

Les événements dramatiques de fin de match et la première réaction de Kotrina Kulbite :

La déception : « Bien sûr, je suis déçue par le résultat. Nous avons créé beaucoup d'occasions aujourd'hui et contrôlé une grande partie du match. Après avoir ouvert le score à la 80e minute, nous pensions tenir la victoire. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à la conserver jusqu'au bout », a déclaré la sélectionneuse.

Le prix fort d'une erreur : La technicienne a souligné la loi impitoyable du football, notant qu'un manque d'attention mineur près de notre propre but à la 89e minute coûte cher dans une compétition de ce niveau.

Un résultat en décalage avec la physionomie du match : Selon Kulbite, le score de 1-1 au tableau d'affichage ne reflète pas le rapport de force réel sur le terrain — les joueuses ouzbèkes méritaient amplement la victoire.

« Je suis fière d'elles » : Combat sur le terrain et caractère affiché

Malgré le match nul, la prestation de notre équipe nationale a été saluée :

Des filles qui ont tout donné : L'entraîneure n'a pas caché sa fierté : « Elles ont tout donné sur le terrain, ont montré du caractère et ont pu démontrer le football que nous voulons pratiquer ».

Une domination totale : Tout au long de la rencontre, l'initiative a été principalement du côté de nos représentantes, avec une pression constante et une série d'occasions dangereuses devant le but adverse.

Des conclusions importantes pour l'avenir : Le staff technique a noté qu'il fallait désormais travailler sur l'efficacité devant le but et maintenir une concentration maximale dans les dernières minutes après avoir pris l'avantage.

« Nous ne sommes pas venues juste pour participer ! » : La résolution avant le prochain tour

L'équipe féminine d'Ouzbékistan n'a pas l'intention de baisser les bras :

La récupération commence dès demain : La sélectionneuse a indiqué que, malgré la difficulté d'accepter ce résultat, l'équipe allait immédiatement entamer la récupération et la préparation des prochains matchs.

Un objectif élevé dans la compétition : « Nous ne sommes pas venues dans cette compétition juste pour participer. Notre objectif est de rivaliser dignement et de nous battre jusqu'au bout pour l'Ouzbékistan », a conclu Kotrina Kulbite.

Opportunités de play-offs : L'équipe doit encore affronter des adversaires plus coriaces dans le groupe, et les leçons tirées de ce match seront cruciales pour les prochaines journées.

Ce match nul dramatique aux Jeux asiatiques a montré le grand potentiel et la soif de victoire des filles ouzbèkes, tout en soulignant la nécessité de travailler sur le sang-froid dans les moments décisifs.

Selon vous, l'équipe nationale féminine d'Ouzbékistan pourra-t-elle se qualifier pour la phase suivante de ces Jeux asiatiques et se battre pour les médailles ? Qu'est-ce qui a causé cette victoire manquée à la 89e minute : manque d'expérience ou pression psychologique ? Partagez vos analyses et commentaires, et partagez cet article important avec tous les fans de football !