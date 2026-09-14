Les compositions d'Al-Ahli et de Pakhtakor dévoilées avant le choc de Djeddah

Dans le cadre de la 1ère journée de la Ligue des champions de l'AFC Élite, le tournoi de clubs le plus prestigieux du continent asiatique, Arabie saouditetous les secrets ont été révélés avant le match phare qui se déroulera dans la ville de Djeddah. Les compositions officielles du choc intense entre le célèbre club d'Al-Ahli, champion en titre du continent, et d'Ouzbékistan, le club de Tachkent de Pakhtakor, multiple champion national, ont été annoncées. Pour ce duel difficile et tendu qui débutera à 23h15 (heure de Tachkent), les deux entraîneurs alignent leurs forces les plus combatives.

Côté hôtes, le gardien Édouard Mendy, bien connu des fans de football mondial, la star de l'équipe nationale turque Merih Demiral, le dangereux attaquant brésilien Galeno et la star de la Premier League anglaise Ivan Toney débuteront la rencontre. De leur côté, les « Lions » sont prêts à tout pour ne pas céder face au géant saoudien, misant sur une défense solide et une combinaison de légionnaires expérimentés pour décrocher des points.

Alors, quel obstacle le gardien Otkir Nazarov et la ligne défensive pourront-ils opposer aux millions saoudiens ? Quel avantage le milieu de terrain mené par Bashar Resan apportera-t-il à Pakhtakor et quel scénario cette bataille nocturne suivra-t-elle ?

Le onze redoutable d'Al-Ahli : Ivan Toney et Galeno en attaque

Le « club royal » d'Arabie saoudite mise dès les premières minutes sur une formation offensive et étoilée :

Une cage et un rempart défensif fiables : Le célèbre gardien sénégalais Édouard Mendy garde les buts, tandis qu'en défense centrale, Merih Demiral, Hamid, Yaslam et Baattia seront à l'œuvre ;

Contrôle du milieu de terrain : Au centre, Diaby, Gonçalves, Naif et Shamat ont pour mission d'arrêter les attaques adverses et de développer des offensives rapides ;

Duo d'attaque mortel : Le magicien brésilien Galeno et l'attaquant de l'équipe nationale d'Angleterre Ivan Toney seront les principaux fers de lance des Saoudiens.

Le choix de Pakhtakor : Nazarov, Resan et une formation combative

Le staff technique du club de Tachkent a choisi les joueurs les plus fiables pour contrer la pression saoudienne :

Gardien et ligne défensive : L'inviolabilité du but est confiée à Otkir Nazarov, tandis qu'en défense, Dilshod Saitov, Muhammadrasul Abdumajidov, Tahsin et Sherzod Nasrullayev formeront un mur solide face aux stars adverses ;

Bataille au centre : Au milieu du terrain, Aleksandr Mozgovoy, Abdurauf Buriev et Dostonbek Hamdamov mèneront un combat acharné pour le ballon ;

Trio offensif créatif : Sur la ligne avant, Ibragimov, le talentueux milieu de terrain irakien Bashar Resan et Husayn sont chargés de créer des situations dangereuses devant le but adverse.

Le test de 23h15 : Bataille de tactiques et de points

Lors de la rencontre qui se tiendra à l'Alinma Arena de Djeddah, les facteurs suivants seront décisifs :

Pression des premières minutes : Face à plus de 60 000 spectateurs et aux attaques intenses des hôtes, il sera crucial pour les défenseurs de Pakhtakor de rester calmes durant les 15-20 premières minutes ;

Danger des contre-attaques : Les joueurs de Tachkent tenteront de marquer contre Mendy en jouant de manière disciplinée en défense et en exploitant les contre-attaques rapides menées par Bashar Resan et Hamdamov sur les ailes ;

Possibilité de prendre des points : Prendre des points à l'extérieur contre le double champion continental en titre serait un résultat en or pour le football ouzbek et pour l'avenir de Pakhtakor dans la phase de groupes.

Ce match phare de la soirée de Ligue des champions de l'AFC Élite devient un test majeur démontrant la capacité des joueurs de Tachkent à lutter à armes égales avec les grands du continent.

Selon vous, l'équipe de Pakhtakor pourra-t-elle surmonter la résistance du géant saoudien Al-Ahli avec cette composition et revenir de Djeddah avec des points ? Otkir Nazarov et la défense des « Lions » pourront-ils arrêter complètement des stars comme Ivan Toney et Galeno ? Laissez vos pronostics et commentaires, et partagez l'analyse de ce grand choc footballistique qui débutera à 23h15 avec tous les fans de Pakhtakor et de notre football national !