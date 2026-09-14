Les nouveaux avions de ligne aux États-Unis seront équipés d'une barrière de sécurité supplémentaire

·17·Monde
Les nouveaux avions de ligne aux États-Unis seront équipés d'une barrière de sécurité supplémentaire

Une exigence de sécurité supplémentaire a été introduite pour les nouveaux avions de ligne commerciaux fabriqués aux États-Unis. Selon cette règle, une barrière de protection secondaire doit être installée devant la porte du cockpit.

Cette barrière bloque l'accès direct au cockpit lorsque la porte est ouverte pendant le vol. Elle vise à fournir une couche de protection supplémentaire, notamment lorsqu'un pilote doit quitter le cockpit ou se rendre aux toilettes.

Selon la règle, la barrière secondaire doit protéger le couloir entre la cabine passagers et le cockpit avant que la porte de ce dernier ne soit ouverte. Cela empêche toute personne non autorisée d'entrer dans le cockpit en profitant de l'ouverture de la porte.

Un agent de bord dans la cabine de l'avion et sièges d'un Boeing 737 MAX 8.

Cette exigence de la FAA s'applique aux nouveaux avions de ligne commerciaux en cours de production. Le rééquipement de tous les avions actuellement en service avec ce système n'est pas obligatoire.

La nouvelle mesure de sécurité vise à réduire le risque d'accès non autorisé au cockpit pendant les brefs instants où la porte reste ouverte.

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