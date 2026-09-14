Donald Trump annonce un accord sensationnel entre Moscou et Kiev

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Donald Trump annonce un accord sensationnel entre Moscou et Kiev

L'un des tournants les plus importants et inattendus de la géopolitique mondiale et du marché énergétique depuis le début de la guerre vient de se produire. Le président américain Donald Trump a annoncé en urgence que l'Ukraine et la Russie sont parvenues à un accord officiel mutuel pour ne pas frapper leurs infrastructures énergétiques stratégiques respectives. Dans une déclaration publiée sur son réseau social « Truth Social », le chef de la Maison Blanche a indiqué que l'Ukraine a accepté de cesser de frapper les cibles énergétiques russes, et que la Fédération de Russie s'est engagée à prendre des mesures réciproques.

Trump a noté que la flambée des prix du diesel sur le marché mondial n'était pas due au facteur iranien, mais précisément à la guerre énergétique entre la Russie et l'Ukraine. Suite à cette nouvelle sensationnelle, les bourses internationales et le marché boursier russe ont connu une véritable reprise, les cours des actions grimpant immédiatement jusqu'à 3,5 %. Alors, comment ces négociations invisibles sous médiation de Washington ont-elles eu lieu, dans quelle mesure l'accord sera-t-il respecté par les parties, et cette étape peut-elle ouvrir la voie à une trêve globale ?

« Les deux parties ont accepté » : la déclaration officielle de Donald Trump

Détails de l'annonce fracassante publiée par le président américain sur son réseau social :

  • Condition pour l'arrêt des frappes : « L'Ukraine a accepté de ne pas frapper les cibles énergétiques de la Russie. La Russie a également accepté de faire de même ! » a écrit Donald Trump ;

  • La vérité sur le marché du diesel et du carburant : Le président a révélé la cause de la hausse mondiale des prix : « La hausse du prix du diesel dans le monde est principalement causée par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et non par l'Iran » ;

  • Signature personnelle et garantie : Signant la déclaration personnellement en tant que « Président DJT » (President DJT), le leader de la Maison Blanche présente ce résultat diplomatique comme le prochain grand succès de son administration.

Étincelle sur les bourses : le marché russe a progressé de 3,5 %

Le message court et concis de Trump a eu un impact immédiat sur le secteur financier international :

  • Bond soudain du marché boursier : Suite à l'annonce de l'accord, les actions de nombreuses entreprises leaders et géants de l'énergie à la Bourse de Moscou ont instantanément augmenté jusqu'à 3,5 % ;

  • Réduction du risque de raffinage pétrolier : La diminution du risque de frappes de drones et de missiles contre les raffineries russes ainsi que contre les réseaux électriques et les centrales thermiques ukrainiennes a atténué les risques économiques ;

  • L'espoir des investisseurs : Les analystes financiers prévoient que cette étape en matière de sécurité énergétique conduira prochainement à une stabilisation significative des prix sur le marché du pétrole et du gaz.

L'avenir de l'accord : premier pas vers une trêve dans la grande guerre ?

Cet accord ouvre une période de test importante dans la géopolitique internationale :

  • Le salut avant la saison hivernale : L'inviolabilité des systèmes énergétiques était d'une importance vitale pour les deux pays afin d'assurer le chauffage et l'électricité à la population pendant la saison automne-hiver ;

  • La question du contrôle de l'exécution : Les experts militaires rappellent que, alors que des combats intenses se poursuivent sur la ligne de front, le respect de cet accord et son maintien sans violation restent une grande question ;

  • Fondation des négociations de paix : Si cet accord réussit dans la pratique, il pourrait servir de base fondamentale pour arrêter les opérations militaires à plus grande échelle et revenir à la table des négociations diplomatiques.

Cet accord, conclu à l'initiative de Donald Trump, est devenu la plus grande nouvelle politique suscitant l'espoir pour l'économie mondiale et des millions de personnes prises dans le tourbillon de la guerre.

Selon vous, la Russie et l'Ukraine respecteront-elles vraiment jusqu'au bout la promesse de ne pas frapper leurs systèmes énergétiques respectifs, ou s'agit-il d'une déclaration politique temporaire ? Cet accord peut-il être le premier pas réel vers l'arrêt complet de la guerre et l'instauration de la paix ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette importante nouvelle analytique concernant la politique mondiale et le sort de la guerre avec tous vos proches et les observateurs de l'actualité internationale !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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