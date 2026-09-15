En Chine, une femme envoie 1 tonne d'oignons à son ex pour se venger, mais le jeune homme...

·118·Monde
En Chine, une femme envoie 1 tonne d'oignons à son ex pour se venger, mais le jeune homme...

Dans la province chinoise du Shandong, une femme a pris une "revanche" inhabituelle en envoyant une tonne d'oignons à son ex-petit ami après leur rupture. Elle a déclaré avoir pleuré pendant trois jours et voulait que son ex vive la même chose.

"J'ai pleuré pendant trois jours, maintenant c'est ton tour"

La femme a délibérément choisi des oignons, connus pour faire pleurer, et a commandé 1 000 kilogrammes d'oignons rouges.

Le jour de la livraison, une scène inattendue est apparue devant la maison de l'ex-petit ami. Des sacs d'oignons bloquaient l'entrée.

Une courte note était jointe :

"J'ai pleuré pendant trois jours ; maintenant c'est ton tour".

Les photos de l'incident sont devenues virales sur les réseaux sociaux, amusant les utilisateurs. L'objectif de la femme était de forcer son ex à verser des larmes à cause des oignons. Cependant, les événements ont pris une tournure inattendue.

Selon les rapports, l'homme a utilisé les oignons à son avantage et les a revendus pour environ 140 dollars. Ainsi, le plan de la femme, destiné à faire pleurer son ex, a fini par lui rapporter de l'argent.

Les utilisateurs des réseaux sociaux qualifient cette histoire avec humour de "vengeance qui devait causer le plus de larmes, mais qui s'est transformée en profit".

ShandongVengeance à l'oignonEx-petit amiRéseaux sociauxViral
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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