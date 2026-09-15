Logement et repas gratuits : dans un district du Tadjikistan, l'hospitalité est offerte

Dans un monde moderne où le matérialisme et le commerce priment, il est difficile de croire qu'il existe encore des lieux de générosité authentique qui défient l'imagination. Dans le district pittoresque de « Kuhistoni Mastchoh », niché au cœur des hautes montagnes du Tadjikistan voisin, l'hébergement, les repas chauds et le repos sont offerts gratuitement aux voyageurs. Tout étranger arrivant dans cette région ne sera jamais laissé à la rue ; après avoir salué les habitants, leur première question sera toujours : « Avez-vous un endroit où dormir ? »

Il n'y a pas un seul hôtel officiel ou auberge payante dans tout le district, car ils n'y sont tout simplement pas nécessaires. Chacune des quelque quatre mille maisons de la région est devenue, de plein gré, une maison d'hôtes aux portes grandes ouvertes. Offrir des services gratuits aux voyageurs n'est pas une simple générosité passagère, mais un principe sacré et un mode de vie hérité des ancêtres. Alors, comment les habitants de Mastchoh parviennent-ils à accueillir jusqu'à 100 invités en une nuit, que signifie le verset ancien sur leur porte et quel est le secret de leur table gratuite ?

« Aucun hôtel » : 4 000 foyers, 4 000 refuges gratuits

L'ordre et l'hospitalité surprenants dans un district montagneux :

Pas besoin d'hôtel : Tout voyageur visitant le district de « Kuhistoni Mastchoh » ne trouvera aucun hôtel payant, car toutes les portes sont ouvertes aux étrangers ;

Près de 4 000 maisons gratuites : Chacune des près de 4 000 familles vivant dans le district accueille un voyageur étranger comme un proche et lui offre un logement gratuit pour la nuit ;

Repas et logement à volonté : Les touristes peuvent rester aussi longtemps qu'ils le souhaitent et profiter des délices de la table locale, sans qu'aucun paiement ne soit demandé.

« Une table dressée depuis 1987 » : La confession surprenante du chef de famille

Un testament paternel et un héritage transmis de génération en génération :

39 ans de table ininterrompue : « Depuis 1987, notre table reste ainsi dressée. Peu importe qui arrive, même s'il s'agit d'une famille, nous les accueillons et les raccompagnons avec les honneurs selon nos traditions nationales », explique l'un des propriétaires locaux ;

Des invités venus des quatre coins du monde : Le propriétaire souligne que des centaines de voyageurs venus de Russie, du Pakistan, d'Inde, du Kirghizistan et d'Ouzbékistan, notamment des villes de Tachkent et de Karchi, ont été accueillis dans ce refuge gratuit ;

60 à 100 invités en une nuit : « Notre maison a assez d'espace pour que 100 personnes puissent dormir confortablement en même temps. Il y a deux ans, 60 personnes sont arrivées simultanément, nous les avons toutes accueillies avec plaisir. Je prépare moi-même les repas et le thé, je prépare les lits, et mes enfants et belles-filles m'aident », déclare fièrement le patriarche de la famille.

La sagesse sur le portail : « Ne repartez pas sans avoir pris votre part ! »

Le testament des ancêtres et le monde intérieur des habitants de Mastchoh :

Le verset historique sur le portail : Un poème laissé en héritage par son père est inscrit sur le portail de la maison : « Barodaroni rahguzar. Nasibi giru badguzar. Pushaymoni xub nest. Niyat hamin bud az azal »;

Signification sacrée : Le sens de ce verset est un appel bienveillant : « Ô frère voyageur, ne repartez pas de cette maison sans avoir pris votre part. Notre intention a toujours été celle-ci depuis le début, ne partez pas sans rien pour ne pas le regretter » ;

Un exemple de fraternité et de solidarité : Dans un monde commercialisé, de telles valeurs, où l'on peut offrir gratuitement son foyer, sa nourriture et son cœur à des inconnus, sont le sommet de la fraternité et de la bienveillance entre les peuples d'Asie centrale.

Cette tradition inestimable des habitants de « Kuhistoni Mastchoh » prouve une fois de plus au monde entier que l'humanité, l'hospitalité et l'aide désintéressée sont bien plus précieuses que toute richesse ou argent.

Selon vous, quelle vertu pousse toute une population de district au XXIe siècle à servir gratuitement des étrangers sans aucun intérêt commercial ? Comment évaluez-vous le comportement de ces familles qui ouvrent leurs portes et dressent des tables pour 100 personnes ? Laissez vos réflexions dans les commentaires et partagez cet article sur ce magnifique exemple d'humanité avec tous vos amis et passionnés de voyage !