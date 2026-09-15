Le smartphone iQOO 16 présenté avec un écran 165 Hz et une batterie de 8400 mAh

Alors que le marché des smartphones évolue rapidement, les fabricants continuent d'impressionner les utilisateurs avec leurs nouveaux appareils phares. Selon ixbt.com, la marque iQOO a annoncé la date de présentation officielle de son prochain flagship, le smartphone iQOO 16. Bien que positionné comme un modèle de série standard, ses caractéristiques techniques rivalisent avec les gadgets les plus coûteux de classe Pro Max. C'est ce que rapporte l'information d'Ixbt.com.

La cérémonie de lancement du nouveau smartphone est prévue pour le 29 septembre en Chine, et les ventes devraient débuter le jour même. En termes d'apparence, l'appareil est conçu dans le style « Tomorrow’s Porthole ». La structure décorative intégrant les trois modules photo rappelle le hublot d'un vaisseau spatial, conférant au design un aspect futuriste unique.

Un écran avancé en partenariat avec Samsung

L'un des points forts du smartphone est son écran de 6,85 pouces fabriqué par Samsung Display. L'iQOO 16 devient le premier smartphone au monde équipé d'un écran 2K avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Ces spécifications marquent une étape importante pour les amateurs de jeux et les passionnés d'images de haute qualité.

Ce panneau est basé sur les matériaux M16 et la technologie LEAD 2.0, qui fonctionne sans polariseur traditionnel. Le fabricant affirme que cette solution permet de réduire la consommation d'énergie d'environ 30 %. De plus, l'écran offre une luminosité allant jusqu'à 2800 nits sur toute la surface et jusqu'à 10 000 nits localement. Pour protéger les yeux, des technologies de DC Dimming et de PWM à 3300 Hz ont été intégrées.

Haute performance et autonomie impressionnante

La partie matérielle intègre également les dernières avancées, fonctionnant avec la nouvelle plateforme phare Snapdragon et la puce de jeu dédiée iQOO Q4. L'appareil est équipé de moteurs de vibration améliorés et de haut-parleurs de qualité. Côté mémoire, les utilisateurs bénéficient jusqu'à 16 GB de RAM et jusqu'à 1 TB de stockage interne.

Pour assurer l'autonomie, une batterie massive de 8400 mAh a été choisie. La batterie peut être rechargée rapidement avec une puissance de 100 W en filaire et 50 W en sans fil. Le système d'exploitation utilisé est Android 17 basé sur l'interface OriginOS 7.

Capacités photo et niveau de protection

Une attention particulière a été portée aux capacités photographiques, le smartphone intégrant trois modules de 50 MP. Ceux-ci incluent un capteur principal agrandi de 1/1,3 pouce, un objectif ultra grand-angle et un téléobjectif périscopique.

La durabilité a également été prise au sérieux, le smartphone bénéficiant des normes de protection IP68 et IP69 contre la poussière et l'eau. Cela en fait non seulement un outil aux caractéristiques techniques puissantes, mais aussi un compagnon fiable dans diverses conditions difficiles.