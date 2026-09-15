Des évaluations alarmantes sont formulées par les diplomates les plus expérimentés du monde concernant le conflit armé sanglant qui sévit en Europe de l'Est depuis des années. En visite officielle en Azerbaïdjan, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a fait une déclaration inattendue et percutante sur la nature actuelle des opérations militaires en Ukraine. Le chef de la diplomatie turque a souligné que la situation sur le front n'est plus une simple « guerre d'usure » visant à épuiser les ressources des parties, mais qu'elle s'est transformée en une guerre d'extermination et de destruction massive. Soulignant que l'ampleur de l'escalade s'accroît de jour en jour, Fidan a appelé à un arrêt immédiat des combats pour éviter des catastrophes mondiales et l'extension de la guerre à d'autres régions.

Parallèlement, le chef de la diplomatie de Kiev, Andriy Sybiha, a révélé que la partie ukrainienne est prête à organiser une rencontre directe sur le sol turc entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine et que ces négociations pourraient servir à mettre fin à la guerre. Alors, pourquoi le chef de la diplomatie d'Ankara tire-t-il la sonnette d'alarme sur cette nouvelle phase destructrice de la guerre, la Turquie peut-elle redevenir le centre des négociations de paix, et quand la rencontre historique entre Poutine et Zelensky pourrait-elle avoir lieu ?

« Devenue une guerre d'extermination » : l'évaluation alarmante de Hakan Fidan

L'avertissement urgent lancé par le chef de la diplomatie turque depuis Bakou :

La phase d'« usure » est terminée : « La guerre d'usure en Ukraine s'est transformée en une guerre de destruction et d'extermination totale », a souligné Hakan Fidan ;

Plus aucune zone épargnée : Le ministre a noté qu'aujourd'hui, il ne reste aucune zone sécurisée qui n'ait été la cible de frappes militaires et que le nombre de victimes civiles augmente constamment ;

Risque de catastrophe mondiale : Selon Fidan, si les opérations militaires ne sont pas arrêtées, l'ampleur du conflit pourrait croître de manière exponentielle avec le temps et s'étendre à d'autres pays voisins et régions.

Le terrain turc et la mission de médiation d'Ankara

La formule de paix et les initiatives internationales de l'équipe d'Erdogan :

Appel à un cessez-le-feu immédiat : La Turquie exhorte toutes les parties à déposer immédiatement les armes et à revenir à la table des négociations afin d'éviter de nouvelles catastrophes ;

Dialogue équilibré avec les deux parties : Ankara utilise activement son potentiel de médiation en tant que seul pays de l'OTAN maintenant des contacts directs avec Moscou et Kiev ;

Sécurité de la mer Noire : La Turquie exprime sa volonté de jouer un rôle de premier plan dans le maintien de la sécurité régionale et le rétablissement des corridors humanitaires.

Rencontre Zelensky-Poutine : l'Ukraine a donné son accord

Position de Kiev et conditions probables des négociations :

Dialogue en face à face en Turquie : Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, a indiqué après ses entretiens avec Hakan Fidan en juillet que Kiev était pleinement prête à ce que Zelensky et Poutine se rencontrent en Turquie ;

Résultat principal attendu : Le chef de la diplomatie ukrainienne a souligné qu'à la suite d'une rencontre en face à face entre les deux dirigeants, un accord officiel de cessez-le-feu pourrait être conclu ;

Dégel diplomatique : Si la Turquie parvient à réunir les parties autour d'une table, ce serait le plus grand succès diplomatique pour mettre fin à la guerre depuis les négociations d'Istanbul en 2022.

Cette déclaration ferme et grave de Hakan Fidan depuis Bakou a été un signal sérieux rappelant à la communauté internationale que cette guerre conduit non seulement les deux pays, mais tout le continent vers la catastrophe.

Selon vous, dans quelle mesure les propos de Hakan Fidan sur le passage de la guerre à une phase d'extermination reflètent-ils la réalité sur le front ? Une rencontre directe entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine sous médiation turque peut-elle avoir lieu prochainement et mener à la fin de la guerre ? Partagez vos analyses dans les commentaires et diffusez cette importante analyse diplomatique sur la sécurité mondiale à tous vos amis et proches !