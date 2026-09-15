Un footballeur perd sept dents après une bagarre

Une bagarre lors d'un match de football aux Pays-Bas a pris une tournure grave. Il est allégué qu'à la mi-temps, l'entraîneur adjoint de l'équipe adverse a frappé un joueur. En conséquence, le défenseur de 25 ans a perdu sept dents et a été transporté à l'hôpital.

L'incident a eu lieu le samedi 12 septembre lors du match entre IJsselmeervogels et GVVV à Spakenburg, aux Pays-Bas.

Lors du match, l'équipe du GVVV a marqué sur penalty à la 28e minute pour mener 0-1, puis a inscrit un second but pour porter le score à 0-2. La tension sur le terrain est montée d'un cran après cela.

La bagarre a été déclenchée par une lutte pour le ballon entre deux joueurs devant le banc des remplaçants des hôtes. Les deux joueurs sont tombés et se sont poussés. Après que les doigts du joueur d'IJsselmeervogels se sont approchés du visage du joueur du GVVV, ce dernier est retombé au sol.

Le commentateur du match a accusé le joueur de simuler, tandis que l'arbitre n'est pas intervenu dans la situation.

Une bagarre a éclaté dans le tunnel menant aux vestiaires. John van Beukering, entraîneur adjoint du GVVV, est soupçonné d'avoir frappé le défenseur d'IJsselmeervogels, Kermo Dumay.

Selon les rapports, le coup a fait tomber Dumay, 25 ans, et lui a cassé sept dents. La police est intervenue pour rétablir l'ordre. Le joueur a été emmené à l'hôpital et a reçu cinq points de suture, selon « Need To Know ».

L'entraîneur principal d'IJsselmeervogels, Willem Leushuis, a comparé le coup à une « bagarre de rue », qualifiant l'événement de très effrayant.

Après l'incident, le club du GVVV a résilié les contrats de John van Beukering et de son frère, l'entraîneur principal Dennis van Beukering.

John van Beukering a déclaré aux médias locaux qu'environ 20 à 30 personnes se poussaient pendant la bagarre. Selon lui, il a lui-même reçu deux ou trois coups et n'a pas vu qui les avait portés.

« Vous avez deux choix : partir ou vous défendre. J'ai aussi porté des coups », a-t-il déclaré.

Van Beukering a affirmé ne pas savoir avec certitude s'il avait frappé Dumay, suggérant qu'il aurait pu le toucher à la bouche. Il espère que les enregistrements vidéo permettront de clarifier la situation.

Dumay a qualifié l'événement d'« inimaginable » et a annoncé qu'il porterait plainte auprès de la police. Il a précisé que la reconstruction complète de ses dents pourrait prendre jusqu'à un an.

Le président du GVVV, Hans Schinkel, a souligné qu'il ne considérait pas l'incident comme une simple bagarre. Selon lui, il s'agit d'un cas de coups et blessures volontaires, et le club ne souhaite pas être associé à une telle violence.

Le GVVV évolue en Tweede Divisie, le plus haut niveau du football amateur aux Pays-Bas.

Le match a été interrompu à cause de la bagarre. La Fédération royale néerlandaise de football (KNVB) décidera désormais s'il faut reprendre la rencontre plus tard ou prendre une autre décision.