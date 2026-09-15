Le huitième de finale de la Coupe d'Ouzbékistan a offert un véritable thriller footballistique, une dramaturgie incroyable qui a tenu les spectateurs en haleine. L'un des clubs phares de la vallée, l'Andijon, recevait sur sa pelouse la jeune et fougueuse équipe de l'Olimpik-MobiUz. Bien que les « Aigles » aient pris deux buts d'avance en début de match, les visiteurs ont réagi dès le début de la seconde période en marquant deux fois en 5 minutes, rétablissant l'équilibre et poussant la rencontre en prolongation. Après 120 minutes de lutte intense et nerveuse, le vainqueur a été désigné lors de la séance de tirs au but.

Dans cette épreuve décisive, souvent comparée à une loterie, les joueurs d'Andijon ont fait preuve de sang-froid pour arracher la victoire et se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe d'Ouzbékistan. La présence de stars telles que Dragan Cheran, Azizbek Turgunboev, Islom Tukhtakhodjaev et Martin Boakye dans les rangs d'Andijon a rehaussé le niveau de la rencontre. Alors, comment l'Olimpik-MobiUz a-t-il comblé un déficit de 2-0, qu'est-ce qui a sauvé Andijon aux tirs au but, et les « Aigles » peuvent-ils soulever le trophée cette année ?

« De 2-0 à 2-2 » : un drame intense en 14 minutes

Les moments forts de la rencontre au Bobur Arena d'Andijon :

43e minute — Premier coup d'éclat d'Ashortia : Imeda Ashortia, très actif en fin de première période, a ouvert le score pour les locaux (1-0) ;

47e minute — Un but rapide de Turdimurodov : Dès le début de la seconde période, Rustam Turdimurodov a trompé le gardien adverse, consolidant l'avantage d'Andijon (2-0) ;

52e et 57e minutes — La remontée éclair de l'Olimpik-MobiUz : Menés de deux buts, les jeunes n'ont pas abdiqué : Ravshanbek Abdumannonov a réduit le score à la 52e minute, suivi 5 minutes plus tard par le remplaçant Daler Tuxsanov à la 57e minute, ramenant le score à 2-2 ;

Tactique et prolongations : Après un score de parité à la fin du temps réglementaire, les deux équipes sont restées solides défensivement durant les prolongations.

Le choc des stars : l'apport de Cheran et Turgunboev

L'effectif de luxe des « Aigles » et la rotation des entraîneurs :

Dragan Cheran sur le terrain : Entré en jeu à la place de Martin Boakye en seconde période, le buteur expérimenté Dragan Cheran a apporté du poids et de la profondeur aux attaques de l'équipe ;

L'activité d'Azizbek Turgunboev : Entrés en jeu à la 59e minute, Azizbek Turgunboev et Polatkhodja Kholdorkhonov ont constamment désorienté la défense adverse, créant des situations dangereuses ;

L'expérience de capitaine d'Islom Tukhtakhodjaev : La charnière centrale composée de Tukhtakhodjaev et Odilbek Abdumajidov a joué un rôle crucial pour neutraliser les contre-attaques rapides de l'adversaire durant les prolongations ;

La ruse des gardiens : Le staff technique de l'Olimpik-MobiUz a fait entrer le gardien Shahboz Ismatullaev à la 119e minute pour la séance de tirs au but, mais cette décision n'a pas suffi à sauver les visiteurs.

La loterie des nerfs : Andijon en quart de finale !

La séance de tirs au but et la suite de la compétition :

Un dénouement glacial : Lors de la séance de tirs au but, la maîtrise et l'expérience des joueurs d'Andijon ont fait la différence ; les « Aigles » ont inscrit le tir décisif pour valider leur billet ;

Le tableau des quarts de finale se précise : Grâce à ce succès dramatique, Andijon rejoint le Lokomotiv en quarts de finale de la Coupe nationale ;

La joie des supporters : La victoire obtenue après 120 minutes de combat acharné à domicile a offert une véritable fête aux passionnés de football de la vallée.

Cette victoire difficile mais volontaire d'Andijon prouve une fois de plus que l'équipe est un sérieux prétendant au titre final de la Coupe d'Ouzbékistan cette année.

Selon vous, quelle est la raison principale pour laquelle Andijon a laissé filer son avance de 2-0 pour finir aux tirs au but : excès de confiance ou l'audace inattendue des jeunes de l'Olimpik-MobiUz ? Avec des leaders comme Dragan Cheran, Azizbek Turgunboev et Islom Tukhtakhodjaev, les « Aigles » peuvent-ils remporter la Coupe d'Ouzbékistan cette année ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse du match avec tous les fans de football !